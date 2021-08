Leegebruch

Egal, ob Zungenorgel, Drehorgel oder Leierkasten – alles meint ein und das selbe mechanische Musikinstrument. Leegebruch zieht jetzt alle Register und dreht mächtig an der Kurbel: „Wir machen bei den Brandenburger Orgeltagen 2021 mit“, sagt Hans-Joachim Krause (78) vom Verein „Internationale Drehorgelfreunde Berlin“, der die Veranstaltung in der Kirche Leegebruch auch moderiert.

Von den insgesamt 250 Vereinsmitgliedern aus neun Ländern wie den USA, aus England, Dänemark, Schweden, Norwegen, Holland, Belgien und natürlich aus Berlin und Brandenburg, kommen neun Leierkastenmänner und –frauen nach Leegebruch. Coronabedingt sind es Berliner und Brandenburger „Werkelmänner“, wie die Österreicher den Leierkastenmann nennen. Auch Kerstin Rudolph aus Grüneberg im Löwenberger Land will fleißig mitdrehen.

Hans-Joachim und Karola Krause aus Berlin sind Sonnabend auch in Leegebruch. Quelle: Jeannette Hix

Organisiert hat das Leegebrucher Orgelfest am 4. September ab 17 Uhr Gesine Utecht. Als Prädikantin hält sie Gottesdienste ab in Leegebruch sowie in Schwante und in Bärenklau. Die 67-Jährige spielt mit Hingabe auch den Leierkasten. „Wir wollen in unserem Konzert klassische und populäre Titel spielen und natürlich auch Kirchenmusik. Das ist dem Ort angemessen“, sagt Gesine Utecht.

Eine gute Stunde sollen durch das Kirchenschiff Titel wie der „Einzugsmarsch“ aus dem „Zigeunerbaron“, die „Ouvertüre aus Händels Wassermusik“ oder „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart erklingen. Ein Drehorgelspieler nach dem anderen wird die Kurbel drehen. Würden alle zusammenspielen, wär’ das doch ziemlich laut.

Der Eintritt ist frei – los geht’s am 4. 9. 2021 um 17 Uhr

„Das Geheimnis, die Drehorgel zu spielen, liegt am gleichmäßigen Drehen der Kurbel“, sagt Gesine Utecht, die ihrer Drehorgel sogar einen Namen gab: „Katharinka“ begleitet sie schon 40 Jahre. Angefangen hat alles 1981 mit einem Besuch beim Drehorgelfest in Berlin. 26 Jahre alt war Gesine Utecht damals. „Die Drehorgelklänge haben mich so begeistert, dass ich mir noch auf dem Fest eine Drehorgel bestellt hatte“, erinnert sie sich.

Damit die Klänge aus dem Instrument harmonisch klingen, darf die Kurbel auch nicht zu schnell und nicht zu langsam gedreht werden. 65 Notenrollen von je bis zu sechs Liedern hat allein sie inzwischen zu Hause – von Opern, Operetten, Schlagern bis zu irischen Volksliedern. Letztere mag Gesine Utecht mit am liebsten. Freunde aus England haben ihr die Orgelrolle mitgebracht. Natürlich auch Kirchenlieder hat sie im Repertoire.

Kerstin Rudolph aus Grüneberg im Löwenberger Land will Sonnabend in Leegebruch fleißig mitdrehen. Quelle: Uwe Halling

Der Eintritt für das Orgelkonzert ist frei. Allerdings freue man sich über die eine oder andere Spende, die dringend gebraucht werde. Das Geld fließe in die dringend notwendige Sanierung des Daches der evangelischen Kirche in Leegebruch, die paradoxer Weise an der Straße der jungen Pioniere steht.

Eigentlich müsste das Gotteshaus ja den Zusatznamen „Kirche mit den vielen fleißigen Händen“ tragen. Denn ihre Kirche haben die Leegebrucher ab 1930 Stück für Stück selbst gebaut. Peu a’ peu war im Laufe der Jahrzehnte der hölzerne Bau durch einen Stein-auf-Stein-Bau ersetzt worden.

Übrigens: Ob der Leierkastenmann demnächst auch „gegendert“, also dem Geschlecht der jeweiligen Person, angeglichen wird, bleibt abzuwarten....

Von Jeannette Hix