Große Projekte haben Vorrang: Leegebruchs Verwaltung erklärt Eckpunktes des Haushaltes 2022

Leegebruch

Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother hat in der Gemeindevertreterversammlung am Donnerstagabend die Eckpunkte des Haushaltes für das Jahr 2022 skizziert, der Entwurf sei innerhalb der Verwaltung gerade in der Erarbeitung. „Der Haushalt ist keine Veranstaltung mit Unterhaltungscharakter. Wir konnten alles das aufrecht erhalten, was war“, erklärte Martin Rother. Leegebruchs Bürgermeister verwies auf das 2020 beschlossene Gemeindeentwicklungskonzept, das große und klare Meilensteine festgesetzt hätten, die nach und nach umgesetzt würden. Im Ergebnisplan des Haushaltes stünden rund 13,5 Millionen Euro – etwa eine Million mehr als in diesem Jahr. Im Ergebnis würde es ein Minus von etwa 300 000 Euro geben. „Da haben wir aber noch keine große Angst, wir konnten das Minus im Vergleich zu diesem Jahr mehr als halbieren“, erklärte Martin Rother. Alleine rund 6,76 Millionen Euro seien Personalkosten – davon bis zu 3,8 Millionen Euro im Kitabereich. „Darüber gibt es aus meiner Sicht keine Diskussionen“, so Rother. Rund 912 000 Euro gebe es an Abschreibungen zu bestreiten.

Der Finanzplan der Gemeinde indes weise ein Minus von rund 1,6 Millionen Euro auf, was der Fortsetzung der großen Investitionsmaßnahmen geschuldet sei. Für den Erweiterungsbau an der Kita „Rasselbande“ sei im kommenden Haushalt schon eine Verpflichtungsermächtigung von einer Million Euro eingestellt. „Sodass wir noch zusätzliche 700 000 Euro dort einbringen, sodass wir eine Gesamtinvestitionssumme von 2,7 Millionen Euro haben. Wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen, Aber dort wollen wir auf jeden Fall sicher sein, dass wir nicht wegen zusätzlicher Beschlüsse dort die Ausstattung der Kindereinrichtung verzögern“, so Rother. Für die Erweiterung der Grundschule würden zu den 200 000 Euro in diesem Jahr nochmals 100 000 Euro kommendes Jahr investiert werden. „Wir glauben, dass wir 2022 auf keinen Fall bauen. Aber dann haben wir 300 000 Euro, um eine Planreife zu erreichen“, so Rother. Für die Planung des Sportcampus seien im kommenden Jahr 5 0 000 Euro angesetzt, ebenso wie für den Neubau des Bauhofes.

Eine Stele für Sternenkinder

Eine weitere größere Position im Haushalt seien rund 150 000 Euro für die Betriebs- und Geschäftsausstattung – unter anderem für einen Niederdruckbehälter-Tank für den Bauhof oder Neuanpflanzungen von Eichen, etwa für die Eichenallee. Vier Brunnen für die Löschwasserversorgung seien vorgesehen, ohne Fördermittel könnten immerhin zwei gebaut werden. Auch ein Gedenkort für Sternenkinder würde die Verwaltung für rund 6000 Euro gerne errichten lassen, dafür müsste eine Stele auf dem Leegebrucher Friedhof installiert werden.

Ein weiterer Punkt seien 150 000 Euro für eine neue Heizung in der Grundschule – der Brenner feiere demnächst „sein 30. Dienstjubiläum“. „Ich bin etwas schneller als er, aber wenn der Brenner ausfällt, ist es ein größeres Problem für die Gemeinde, als wenn Herr Rother ausfällt“, erklärte der Bürgermeister mit Augenzwinkern. Von SVV-Chef Giso Siebert gab es dann noch Blumen zu Rothers 30. Dienstjubiläum.

Von Marco Paetzel