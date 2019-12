Halber Bungalow im Wald

Summt/Leegebruch

Die Wellasbest-Platten sind sauber aufgestapelt, der übrige Müll von der Dachsanierung eines Bungalows oder Schuppens ist fein säuberlich in Tüten verstaut: Zum wiederholten Male hat Ulf S. aus Leegebruch bei einer seiner ausgedehnten Touren durch die brandenburgischen Wälder einen Müllfund gemacht und auf der Facebook-Seite „Müllecken in Oberhavel“ veröffentlicht.

„Es nervt mich ganz ungeheuerlich, wenn Leute so ihren Mist abladen“, sagt der 52-Jährige, der den Fund vor einer Woche während einer Trainingstour machte. Es handele sich schließlich nicht nur um Kompost, sondern um einen halben Bungalow. Und: „Ich finde die Idee gut, das öffentlich zu machen.“ Vielleicht beschleiche den einen oder anderen ja doch das schlechte Gewissen...

Ulf S. aus Leegebruch ist auch passionierter Bergwanderer. Quelle: privat

Für den Kriminalisten steht fest, dass der Unrat ganz frisch abgeladen wurde, als er darauf stieß. „Es waren noch Fahrspuren erkennbar und das Gras war heruntergedrückt.“ Die Stelle liegt in der Nähe von Summt an der Verbindungsstraße in Richtung Briese an einem Abzweig nach links in Richtung Autobahn (A 10).

Ob Marathon, Geländelauf oder Bergwandern – der Leegebrucher ist auf allen Strecken zu Hause. Sein Training führt ihn auch auf abgelegene Wege rund um seinen Heimatort, in dem er seit 1995 mit seiner Familie zu Hause ist. Ende Oktober hatte er bereits Wellasbest und diverse andere Stoffe an der L 172 bei Germendorf entdeckt.

Von Helge Treichel