Held des Tages: Taxi-Fahrer Michael Bree aus Leegebruch bringt Patienten zur Therapie

Wenn Michael Bree den Motor startet, beginnt nicht nur die Fahrt, sondern häufig auch ein längeres Gespräch mit dem Fahrgast. „Viele meiner Mitfahrer kenne ich schon seit Jahren, einen sogar seit 15 Jahren. Sie erzählen mir Details aus ihrem Leben, wozu oft auch traurige Krankheitsgeschichten gehören. Ich höre geduldig zu, denn ich hab ja Zeit“, sagt der Taxifahrer. Zeit zum Reden bleibt genug, denn die Touren führen teils nach Neuruppin ins Krankenhaus, teils sogar bis zum Virchow-Klinikum in Berlin. Ein Großteil seines Geschäfts, etwa 75 Prozent, machen Krankenbeförderungen aus. Michael Bree fährt chronisch Kranke zur Chemotherapie, Dialyse oder zu anderen regelmäßigen Behandlungen. Die Onkologie-Abteilungen in Oranienburg, Hennigsdorf oder Tegel steuert er häufig an.

Der Arbeitsalltag hat sich verändert

Der andere Teil des Geschäfts ist quasi durch Corona fast gänzlich weggebrochen – Geschäftsreisen, der Transfer zum Flughafen, Besuche von Kulturveranstaltungen oder Wochenend-Fahrten. Seit Mitte März hat er einen Umsatzeinbruch von 40 Prozent verzeichnen müssen. Dennoch bleibt der 50-Jährige optimistisch. Im vergangenen Herbst wollte er eigentlich seine Firma erweitern. Nun ist er froh, dass er sich dagegen entschieden hatte. „Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich schlaflose Nächte“, erzählt er. „Momentan kann ich meine Unkosten noch decken, noch sind Aufträge da, wobei auch bei den Krankenbeförderungen vieles weggebrochen ist, denn nicht ganz so dringliche Arzttermine sind verschoben worden.“ Durch Corona hat sich sein Arbeitsalltag verändert. Er steht nicht mehr am Taxistand bereit. „Meine Stammkunden kenne ich ja, sodass sich im Falle einer Infektion mit Corona schnell Kontaktpersonen ermitteln ließen. Doch die Menschen, die spontan ins Taxi einsteigen, kenne ich nicht. Um sie zu befördern, müsste ich erstmal Personaldaten aufnehmen“, erklärt Michael Bree. Mehrfach täglich desinfiziert der Fahrer Flächen im Auto. 30 bis 40 Kilometer weit ist eine Fahrt im Durchschnitt. „Es kam auch schon vor, dass ich ehemalige Krebspatienten für eine Urlaubsreise zum Flughafen gefahren habe. Das ist natürlich ein tolles Gefühl“, erzählt Michael Bree. Doch auf diese freudigen Ereignisse muss er wohl noch eine Weile verzichten.

Für seine Fahrgäste hat Taxifahrer Bree immer ein offenes Ohr. Quelle: Enrico Kugler

Seit 30 Jahren im Geschäft

Im Krankenhaus angekommen, begleitet Michael Bree die Patienten häufig noch bis zur Anmeldung, damit sie sich nicht im Gebäudedschungel allein zurechtfinden müssen. Die Krankenbeförderungen rechnet der Taxifahrer direkt mit den Krankenkassen ab. „Wer schwer krank ist, ist froh, wenn ihm wenigstens diese Last abgenommen wird, das ist dann schon mal eine Sorge weniger.“ Dass sein Nachname Bree in den von den Kassen herausgegebenen Listen für Krankentransporte sehr weit oben im Alphabet steht, sei ihm sicher schon mal zugute gekommen, sagt Michael Bree lächelnd. Doch auch der gute Ruf des Familienunternehmens hilft in Krisenzeiten. Seit 30 Jahren wird der Taxi- und Mietwagenbetrieb vom Büro in seinem Leegebrucher Elternhaus aus organisiert. Nachdem der Vater und Firmengründer 2005 verstarb, erbte die Mutter das Unternehmen, Sohn Michael, vorher angestellt, übernahm 2017 die Leitung.

