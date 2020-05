Leegebruch

Im Rahmen einer Polizeistreife wurden am Dienstagnachmittag an einem Grundstück Am Hauptgraben drei Männer festgestellt, die dort Pflasterarbeiten tätigten. Die Personen hatten das Gewerbe nicht angemeldet und keine entsprechende Arbeitserlaubnis. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass ein Mann durch die Bundespolizei und Ausländerbehörde Sachsen zur Abschiebung ausgeschrieben war. Der 27-Jährige wurde erstmal festgenommen und nach Klärung mit den ausschreibenden Behörden mit einer Anlaufbescheinigung der Ausländerbehörde am Folgetag entlassen. Es wurden Anzeigen wegen Schwarzarbeit aufgenommen

Von MAZonline