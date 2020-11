Jugendliche auf Leegebrucher Kita-Gelände mit Drogen ertappt

Leegebruch

Jugendliche haben sich am Sonnabendnachmittag auf einem Kindergartengelände in der Leegebrucher Dorfstraße herumgetrieben. Sie hielten sich in einem Geräteschuppen auf. Sie sind über einen Zaun geklettert.

Polizisten stießen dort auf drei Jugendliche – im Alter von 15 und 16 Jahren. Ein 16-Jähriger aus Sachsen-Anhalt war gerade dabei, Betäubungsmittel zu konsumieren. Die Drogen wurden sichergestellt. Alle drei Jugendlichen bekamen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Des Weiteren ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline