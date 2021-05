„Kermit“ zapft wieder: Der Bierbunker eröffnet am Freitag nach langer Corona-Pause

Leegebruch

Vergangene Woche hat Thomas Rilke seinen Laden wieder aufgeschlossen. Es stand ein wahrer Frühjahrsputz an im Leegebrucher „Bierbunker“. Saugen, wischen, Möbelrücken – Frau Rita packte mit an. Unter anderem musste auch ein Fachmann kommen, um die Leitungen des Bier-Zapfhahns zu spülen. Immerhin ist dort seit November 2020 kein Gerstensaft mehr durchgeflossen. „So lange hatte ich wegen der Corona-Pandemie geschlossen“, sagt Thomas Rilke, den viele in Leegebruch nur „Kermit“ rufen.

Am Freitag nun kann er seinen „Bierbunker“ Am Hauptgraben 3 endlich wieder für Gäste aufschließen. Die dürfen dann zwar noch immer nicht im Haus ihr Bier trinken, dürfen aber immerhin im Biergarten Platz nehmen. „Die Tische haben wir mit dem nötigen Abstand aufgestellt und die Gäste müssen sich mit der Luca-App samt QR-Code registrieren“, erklärt Leegebruchs Kult-Wirt.

Der Bierbunker ist über die Grenzen Leegebruchs bekannt

Sein „Bierbunker“ ist über die Grenzen Leegebuchs bekannt. Thomas Rilkes erstes Lokal war aber das Leegebrucher Volkshaus, das er ab 2000 ein Jahr lang leitete. Doch er wollte sein eigener Herr sein. Auf dem Grundstück unweit des Eichenhofs standen drei DDR-Bungalows, die verbunden waren. Rund 25 000 Euro steckte der Leegebrucher in den Umbau, den er zum großen Teil in Eigenregie durchzog. Die Bungalows ließ er stehen, von innen und außen wurden sie überbaut und gedämmt. Drinnen trug Thomas Rilke fast einen Meter Boden ab, damit die Gaststätte die vorgeschriebene Deckenhöhe von 2,64 Metern erreichte. Tresen und Möbel bekam er über einen Freund. Sie stammten damals aus einem Imbiss im abgerissenen Veltener Krausemarkt.

Und wie kam der Wirt zum ungewöhnlichen Namen? Thomas Rilke stieß bei den Sanierungsarbeiten im Jahr 2003 auf die Mauer eines gesprengten Luftschutzbunkers – sechs Meter lang und einen Meter breit. Früher habe es in Leegebruch ja viele dieser Bunker gegeben, weiß Rilke, der auch für den Handwerks-, Gewerbe- und Bürgerverein Leegebruch e.V. (HGBV) in der Gemeindevertreterversammlung sitzt. Und so kam die Idee, die Kneipe „Bierbunker“ zu nennen.

Rilke kann es kaum erwarten

Nun wartet nach der coronabedingten Zwangspause quasi ein Neuanfang auf Thomas Rilke. Seine Ersparnisse seien aufgebraucht, er musste gar an seine Altersvorsorge. Seinen Festangestellten, Ingo Schütte, musste Thomas Rilke entlassen, genau wie zwei Aushilfen. „Ingo steht aber wieder bereit, wenn ich ihn brauche“, sagt Rilke. Finanziell musste er in der Coronakrise ans Limit gehen, nur rund 30 Prozent an benötigten Hilfen seien geflossen. „Das reichte kaum, um die Nebenkosten zu zahlen.“ Daran gedacht, in der Coronazeit zu öffnen, hat Rilke nie ernsthaft. „Du darfst ja nicht mal Bier-to-Go ausschenken. Und um ein paar Bockwürste am Tag zu verkaufen, hätte es sich nicht gelohnt, den ganzen Tag im Lokal zu stehen“, erklärt Thomas Rilke weiter.

Bier, Wasser, Saft&Co. sind bestellt und geliefert, es ist alles bereit. „Ich kann es kaum erwarten, wieder zu öffnen. Am liebsten würde ich morgen schon aufmachen“, erklärt Thomas Rilke. Durch die Abstände draußen passen statt 100 nun etwa 60 Gäste in den Biergarten, schätzt der Wirt. „Ich denke schon, dass es die ersten beiden Tage richtig voll wird“, sagt Thomas Rilke. Eine Band wird noch nicht spielen, dafür will der Leegebrucher seine Gäste vorerst mit Musik aus der Konserve unterhalten.

Auch Konzerte könnte es bald wieder geben

Doch wer Thomas Rilke kennt, der weiß, dass er ein großer Freund von Livemusik ist. Es würden aktuell auch schon Gespräche mit den Bands LeeRock und Rolog laufen, Termine für die Auftritte gebe es aber noch nicht zu verkünden. Thomas Rilke schwebt aber im Juni ein Sommer-Openair vor, ein Rockfest könnte im November stattfinden.

Und schließlich hofft er auch darauf, dass der Karneval ihm wieder ein paar Gäste beschert. „Ich bin da aber noch ganz vorsichtig. Wer weiß, wie das mit dem Impfen klappt, und welchen Einfluss die Virusmutationen noch haben werden“, erklärt der Inhaber des Bierbunkers. Jetzt freut er sich aber erstmal auf die Wiedereröffnung am Freitag, ab 14 Uhr wird Thomas Rilke seinen Bierbunker wieder aufschließen, um 24 Uhr ist Schluss.

Von Marco Paetzel