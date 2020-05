Kita in Corona-Zeiten: So läuft es in Leegebruch

Leegebruch

Immer mehr Eltern warten sehnlichst darauf, dass ihre Kinder nach mehr als zwei Monaten wieder in ihre Kita gehen dürfen. Doch ein normaler Regelbetrieb ist noch längst nicht in Sicht. Es gilt seit Montag ein eingeschränkter Regelbetrieb. Theoretisch dürften jetzt mehr Kinder wieder kommen. Für Leegebruch musste Bürgermeister Martin Rother jedoch feststellen: „Die Kapizäten in unseren Kitas sind ausgeschöpft.“ Das sagte er in der Gemeindevertretersitzung am Dienstag. Ausgeschöpft – wenn die durch die Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden sollen. Denn diese erfordern einen höheren Personaleinsatz und mehr Räume – folglich weniger Kinder. Wie der eingeschränkte Regelbetrieb realisiert werden kann, solle Leegebruch als Kommune für ihre Kitas selbst entscheiden. „Schön, dass das Land da so viel Vertrauen in uns hat. Aber ich fühle mich da schon etwas überfordert“, sagte Rother. „Ich bin kein Virologe und kann deshalb auch nicht allein entscheiden, dass mehr Kinder aufgenommen werden können, als es die Verordnung derzeit vorschreibt.“

Keine Elternbeiträge für die Kita

Der Bürgermeister hat aber auch eine gute Nachricht für die Eltern, und zwar für alle. Die Gemeinde erhebt kein Entgelt für die Kitabetreuung in den Monaten April, Mai und Juni. Auch die Eltern, die in dieser Zeit Anspruch auf Betreuung haben und ihr Kind in die Kita bringen, sind von den Beiträgen befreit. Es sei für sie schon schwer genug, sagte Rother. Viele von ihnen setzten sich täglich der Gefahr einer Virusinfektion aus – ob im Krankenhaus oder an der Supermarktkasse. „Da können wir nicht auch noch Elternbeiträge erheben.“ Die Gemeinde erhalte eine Ausgleichszahlung vom Land für die Beträge der Familien, deren Kinder nicht in der Notbetreuung sind, erklärte Rother weiter.

Sanierungen gehen voran

Gute Nachrichten gibt es auch zum Stand der Sanierungen. Vor 14 Tagen hat der Umbau der Kita Wirbelwind begonnen. Dafür stellt der Landkreis Fördermittel in Höhe von 60 000 Euro zur Verfügung. Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Da glaube ich aber noch nicht so ganz dran“, sagte Rother trocken. Zuvor ist die Kita Rasselbande saniert worden. Am 7. März konnten die Kinder, die übergangsweise im „ Wirbelwind“ betreut wurden, zurück in die „Rasselbande“ ziehen.

