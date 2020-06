Oberhavel

Wochenlang blickte ein ganzes Land auf eine kleine Gemeinde in Oberhavel. Leegebruch war 2017 besonders schlimm vom Jahrhundert-Regen betroffen. Der Grund: Weil er in einer Senke liegt, drang das Wasser von überall in den 6500-Einwohner-Ort. Tagelang stand das Wasser kniehoch in den Straßen, die Kanalisation war zusammengebrochen. Erst Monate später konnte die Hauptstraße in Leegebruch wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zur Galerie Rund 250 Liter Niederschlag pro Quadratmeter kamen am 29. Juni 2017 in der Spitze herunter. Vielerorts herrschte Ausnahmezustand. Keller liefen voll. Autos blieben im hüfthohen Wasser stecken.

Rund 250 Liter Niederschlag pro Quadratmeter kamen am 29. Juni 2017 in der Spitze herunter. Vielerorts herrschte Ausnahmezustand. Keller liefen voll. Autos blieben im hüfthohen Wasser stecken. Besonders die Menschen aus Leegebruch hatte das Starkregenereignis hart getroffen. Das Wasser drückte aus allen Richtungen in die Gemeinde. Über Wochen konnte es nicht über das bestehende Grabensystem abfließen.

Von MAZonline