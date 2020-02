Leegebruch

Am Samstagabend trafen sich wiederholt mehrere Personen am Pavillon der Birkenallee in Leegebruch, um gemeinsam den Abend zu verbringen. Im Rahmen dessen kam es gegen 23 Uhr unter den etwa 20 Anwesenden zu verbalen Streitigkeiten, welche in wechselseitigen Körperverletzungen endeten. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte ein stark alkoholisierter 24-jähriger diese und griff im Rettungswagen einen Rettungssanitäter, welcher versuchte seine Schnittverletzung zu versorgen, sowie einen Polizeibeamten körperlich an.

Ein ebenfalls alkoholisierter konnte von weiteren körperlichen Übergriffen nur mit Mühe abgehalten werden, wobei sich dieser vor Ort nicht beruhigen konnte. Aufgrund dessen wurde beide Tatverdächtige zur Verhinderung weiterer Straftaten polizeilich in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektionen Oberhavel verbracht. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem erhielt der 24-Jährige eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline