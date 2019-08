Leegebruch

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der B 96 zwischen Leegebruch und dem Abzweig Oranienburg-Süd in den Gegenverkehr, wo er in das Auto eines anderen 80-Jährigen fuhr.

Beide Männer sowie eine 82-Jährige Beifahrerin mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt rund 40 000 Euro, die Strecke war etwa zwei Stunden vollgesperrt.

Von Marco Paetzel