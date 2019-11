Leegebruch

Ein weiterer Schaden in Folge des Starkregens 2017 ist behoben: Die B 96-Auf- und Abfahrt Oranienburg Zentrum-Süd bei Leegebruch ist am Montag endgültig freigegeben worden. Seit Mitte Juli hatten die Arbeiten gedauert, während dieser Zeit waren Auf- und Abfahrt voll gesperrt. Vor allem die Böschung musste in dieser Zeit saniert werden: Der Starkregen hatte die Erdmassen in mehreren Bereichen der B 96 neu, so auch an der Auffahrt Oranienburg-Süd in Fahrtrichtung Norden, einfach hinfortgespült.

Mitarbeter der Straßenmeisterei Nassenheide hatten daraufhin aus Sicherheitsgründen den Verkehr in den betroffenen Bereichen stark eingeschränkt: Der Bereich der abgerutschten Böschung an der Auffahrt Oranienburg-Süd wurde mit Warnbaken abgesperrt, die Fahrzeuge mussten während dieser Zeit auf eine Fahrspur eingeschränkt worden. Außerdem wurde nach dem Abrutschen der Böschung ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern festgelegt. Vor allem in den Hauptverkehrszeiten führte das zu Staus und manch brenzliger Situation.

Zwischenzeitlich hatte es im Sommer auch noch einen Baustopp gegeben, weil die zuständige Firma nicht den nötigen Sand für die Arbeiten bekommen hatte. „Der liegt nicht nur einfach so in der Kiesgrube herum“, erklärt Gunnar Jandt, Leiter der Straßenmeisterei Nassenheide, dazu. Aktuell sind an den Rändern der Fahrbahnen noch Schläuche zu sehen. Das sei ein Schutz vor Ausspülungen. „Das bleibt erstmal, bis die Böschung wieder grün ist“, so Jandt. Das könne etwa bis Mai dauern. Bereits seit vergangenem Freitag ist indessen die B-96-Anschlussstelle Oranienburg-Nord wieder befahrbar, wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilt. Auch dort war die Böschung nach dem Starkregen unterspült worden.

Am heutigen Mittwoch indes müsse die Abfahrt Oranienburg-Zentrum gesperrt werden, dort müssten noch Bäume beschnitten werden.

Von Marco Paetzel