Leegebruch

Wenn zwei sich streiten – dann ist Brigitte Zunke gern zur Stelle. Seit 1996 arbeitet sie ehrenamtlich als Schiedsfrau in Leegebruch. Und dieses Jahr ist ein ganz Besonderes. Sie hat nicht nur am 22. Juli genullt und ist 70 Jahre alt geworden. „Bisher gab es noch keinen einzigen Streitfall in Leegebruch zu schlichten“, sagt Brigitte Zunke. „Das ist in all den Jahren noch nie vorgekommen.“

Ob Stress mit dem Nachbarn wegen einer zu hohen Hecke oder Beleidigung nach Lärmvorfall – bei zivilrechtlichen Streitigkeiten ist ihr Ehrenamt gefragt. „Vorteil einer Schlichtungsverhandlung ist, dass sich die Personen in meinem Beisein aussprechen können, um einander besser zu verstehen“, sagt Brigitte Zunke.

Viel Einfühlungsvermögen ist wichtig

Dafür sei ihrerseits viel Einfühlungsvermögen und eine gute Menschenkenntnis gefragt. „Ich versuche, immer Lösungsvorschläge mit einzubringen, damit sich zerstrittene Parteien annähern können“, sagt Brigitte Zunke.

Damals, als sie mit ihrer Familie 1995 endgültig von Berlin nach Leegebruch zog, wollte sie sich in die Gemeinde einbringen. „Meine Tochter hatte die Zeitungsannonce entdeckt, dass hier eine Schiedsperson gesucht wird“, erinnert sich Brigitte Zunke.

Bei Beratung wird ein Kostenvorschuss von 40 Euro fällig

Sie stellt sich den Gemeindevertretern vor und wird gewählt. Auch ein Führungszeugnis musste vorgelegt werden. „Als Schiedsperson muss man mehrere Fortbildungen absolvieren, wird dabei in Straf-, Nachbarschafts- und Zivilrecht geschult“, sagt Brigitte Zunke.

Wer einen Antrag auf Schlichtungsverhandlung stellt, muss einen Kostenvorschuss von 40 Euro zahlen, etwa acht Euro davon sind die Schreibgebühr. „Einigen sich die Parteien auf einen Vergleich, bekommt der Antragsteller 13 Euro zurück. Gibt es keine Einigung, gehen 23 Euro an den Antragsteller zurück“, sagt Brigitte Zunke.

Probleme immer gleich ansprechen

Die Schiedsfrau rät, Probleme immer gleich anzusprechen. Es bringe nichts, sich zu ärgern und nichts zu sagen. „Oft bringt dann eine Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen“, sagt Brigitte Zunke und nennt das Beispiel „laute Musik“.

„Lautstärke empfindet jeder anders. Dazu kommt, ob man die Musik mag oder schrecklich findet.“ Oft sei es so, dass Nachbarn sich zwar ärgern, aber den Ärger runterschlucken.

Doch wenn dann der „Lärmverursacher“ vielleicht den „Lärmgeplagten“ einmal nicht grüßt, weil er ihn schlichtweg nicht gesehen hat und das nächste Mal wieder die Musik zu laut ist, kann das die Ursache für verzankte Nachbarn sein. „Jeder sollte interessiert sein, mit der Nachbarschaft gut auszukommen“, sagt Brigitte Zunke. „Denn es kann sein, dass man mal auf Hilfe angewiesen ist und im Notfall den Nachbarn braucht.“

Brigitte Zunke ist unter der Telefonnummer 03304/252844 erreichbar.

Von Jeannette Hix