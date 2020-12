Leegebruch

Einen solchen Großbrand hatte Annika Thiede noch nie gesehen. Die junge Leegebrucher Oberfeuerwehrfrau war eine der 66 Einsatzkräfte, die beim Großbrand der Lagerhalle in der Eichenallee am Dienstagabend zur Stelle waren. Ein extremer Einsatz, das größte Feuer seit gut und gerne 20 Jahren in Leegebruch. „Bis ich die Flammen vor mir gesehen habe, hätte ich nicht geahnt, dass das Feuer so ein Ausmaß annimmt“, sagt die 22-Jährige. Die Auswirkungen spürt sie bis heute schmerzhaft, denn Annika Thiede verletzte sich während des Einsatzes.

Die junge Frau, die seit sechs Jahren im aktiven Dienst bei der Wehr dabei ist, half beim Löschen der Halle an der Seite zur Eichenallee, es war auch ihr erster Einsatz mit einem Atemschutzgerät. Das Feuer sei so stark und so heiß gewesen, dass ihr ganzer Oberkörper in der schweren Uniform geschmerzt habe – ihr Truppführer und Annika Thiede hätten dann nach Rücksprache an den nächsten bereit gestellten Angriffstrupp aus Leegebruch abgegeben. Und dann tat es schon gar nicht mehr weh. „Da es mein erster Einsatz unter Atemschutz war, war mein Adrenalin so hoch dass ich die Schmerzen, nachdem wir vom Feuer weg waren, nicht mehr gespürt habe“, erinnert sie sich. Annika Thiede half noch weiter an der Unglücksstelle – und zwar bis nachts um 2 Uhr. Dann war das Feuer in der Halle gelöscht.

Anzeige

Sie fuhr noch in der Nacht ins Krankenhaus

Auf der Wache war dann wurde aber klar: Annika Thiede hatte bei dem Einsatz Verbrennungen an beiden Oberarmen erlitten. Kameradin und Freundin Celina Bonin brachte sie kurzerhand zur Rettungsstelle ins Hennigsdorfer Krankenhaus. Diagnose: Die junge Frau hatte Verbrennungen ersten Grades am rechten Arm, der linke ist mit Grad 2a und Brandblasen noch stärker betroffen. Ein Gel hilft der maladen Feuerwehrfrau jetzt gegen die Schmerzen. Und es geht langsam voran. „Der rechte Arm ist fast wieder okay, den linken merke ich öfter“, so die 22-Jährige, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet.

Annika Thiede hofft nun, dass die Wunden möglichst schnell verheilen, damit sie Anfang des neuen Jahres wieder fit genug ist, um alle Einsätze mit ihren Leegebrucher Kameraden mitmachen zu können. Und zwar mit voller Kraft. Denn Menschen in Not seien auf diese Hilfe angewiesen. „Ich finde es wichtig, dass es Leute wie uns gibt, die, wenn der Melder klingelt, alles stehen und liegen lassen oder mitten in der Nacht aus den tiefsten Träumen gerissen werden, um anderen Menschen bei Verkehrsunfällen, Bränden oder anderen Notlagen zu helfen und teilweise deren Leben zu retten.“

Die Ursache des Feuers steht nun fest

Annika Thiede, die 2019 von Bötzow nach Leegebruch gezogen war, sei stolz darauf, zur freiwilligen Feuerwehr zu gehören. Annika Thiede und ihre Kameraden konnten die Halle zwar löschen, zu retten wird sie aber wohl nicht mehr sein. Das Dach ist komplett abgebrannt, im Inneren ist alles verkohlt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund fünf Millionen Euro. Die Ursache des Brandes steht nun fest. „Es handelt sich um einen technischen Defekt, eine Zuleitung der Heizung soll Ursache für den Brand gewesen sein“, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitag.

Feuerwehrfrau Annika Thiede indes hat nur einen Wunsch. „Ich wünsche allen Kameraden, dass sie immer gesund und heil von allen Einsätzen wiederkommen.“

Von Marco Paetzel