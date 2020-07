Leegebruch

Im Rahmen der MAZ-Serie „Zu Hause in Leegebruch“ haben wir auch die Bürger gefragt, was ihnen auf den Nägeln brennt. Eine Auswahl an Fragen hat Leegebruchs Verwaltungschef Martin Rother ( CDU) beantwortet.

Ein Bürger wünscht einen Bürgerhaushalt und öffentliches W-Lan für die Verwaltung: Der Bürgermeister steht beidem skeptisch gegenüber. Beim Bürgerhaushalt wären, gemessen an der Größe und Einwohnerzahl der Gemeinde, rund 7000 Euro einzuplanen. Für Martin Rother unnötig investiertes Geld. „Das, was hier zu besprechen ist, kann man auch direkt an uns herantragen“, so Rother. Wenn es um Dinge wie Bänke, Spielplätze, Fahrradständer an der Schule oder Sportgeräte gehe, habe man ein Ohr an der Bevölkerung. Solche Hinweise würden bereits seit 25 Jahren umgesetzt. Man brauche zudem allein für die Organisation des Bürgerhaushalts eineinhalb bis zwei Stellen in der Verwaltung. Es gebe so viele Instrumente, um sich aktiv an der Entwicklung der Gemeinde einzubringen. Ein Bürgerhaushalt indes erzeuge ein Pseudomitspracherecht. „Man kann die Entscheidungsträger auch direkt ansprechen“, so Rother. Das W-Lan sei mit Schwierigkeiten rechtlicher Natur behaftet und es gebe ohnehin eine gute Internetanbindung, deshalb sei das in den nächsten Jahren kein Thema. Es gebe aber die Überlegung, zumindest in der Bibliothek ein öffentliches W-Lan anzubieten, allerdings nur während der Öffnungszeiten, erklärte Martin Rother weiter.

Eine Bürgerin fragt nach einem Platz in Leegebruch, wo die Jugend endlich akzeptiert werde: „Ich glaube nicht, dass es einen Platz in der Gemeinde gibt, wo die Jugend nicht akzeptiert wird“, erklärt Martin Rother. Es hänge damit zusammen, wie man sich – egal ob Jung oder Alt – dann benehme. „Wenn man morgens eine Beschallung wie in der Marwitzer Disco macht, dann wird man schwer Plätze finden.“ Es sei eine enge Bebauung, in Leegebruch müsse jeder auf den anderen Rücksicht nehmen. Die Jugendlichen könnten nach wie vor die Freizeitanlage in der Birkenallee, die kürzlich wegen Lärm und Müll in einen Spielplatz umgewandelt wurde, nutzen. „Aber vielleicht nicht auf dem Dach des Pavillons sitzen und ihn kaputt machen“, so Rother sarkastisch. Es dürfe nicht sein, dass ein Bauhofmitarbeiter jeden Sonnabend und Sonntag zwei bis drei Stunden die Glasscherben zusammenfegen muss. Auch am Spielplatz an der Fohlenweide sei das ein Problem. Der Jugendclub T-Point, dessen Gebäude wohl abgerissen werden muss (an seiner Stelle soll die Kita „Sonnenschein“ erweitert werden), könnte in einen Erweiterungscontainer an den Standort „Dorfaue“ umziehen. „Vielleicht haben wir in der Dorfaue 6 als mit ältestes Gebäude die Möglichkeit, es zu erhalten und dort einmal ein Mehrgenerationenhaus zu errichten“, so Rother – entsprechende Fördermöglichkeiten natürlich vorausgesetzt. In der Zwischenzeit sei die Lösung mit den Containern der Grundschule, die rund 150 Quadratmeter Platz bieten, aber völlig in Ordnung. Von der Klub-Leitung gebe es da positive Rückmeldungen.

Eine junge Mutter mit kleinen Kindern wünscht sich Informationen im Leegebruch-Journal über die Ruhezeiten, vor allem über die Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr. In der Gartensiedlung halte sich daran kaum jemand. Bürgermeister Martin Rother kann den Unmut der Frau verstehen. Einmal im Jahr werde darüber aber im Leegebruch-Journal informiert, zudem würden auch Neubürger mit Handzetteln über die Ruhezeiten in Kenntnis gesetzt. „Es ist aber schade, dass sich viele nicht daran halten. Ich würde mir wünschen, dass man mehr Rücksicht auf den anderen nimmt“, so Rother. Probleme gebe es unter anderem mit Feuerwerken zu allen möglichen Anlässen oder auch Rasenmähen in den Ruhezeiten. „Vielleicht wäre es gut, mal miteinander zu reden und vielleicht auch mal einen Kaffee zusammen zu trinken.“ Das Ordnungsamt könne bei Verstößen aber auch informiert werden, dem gehe man auch nach.

Ein Bürger hat den Wunsch nach einem Seniorenbeirat und Jugendbeauftragten.„Jeder kann jederzeit zu uns kommen. Wir haben genug Instrumente, vom Sozialausschuss bis zum Kitaausschuss“, so Rother, der den Seniorenbeirat und einen Jugendbeauftragten für unnötig hält. Er verweist darauf, dass die Gemeinde eine hauptamtliche Seniorenbetreuer beim ASB habe, das Projekt werde finanziell von der Gemeinde unterstützt. „Dazu kommt, dass die Senioren überproportional in der GVV vertreten sind, da werden die wichtigen Entscheidungen getroffen“, so Rother. Auch für die Jugendlichen seien alle Türen offen, zuletzt seien auch Jugendliche im Sozialausschuss gewesen.

Eine Bürgerin wünscht sich modernere Spielplätze, auch für ältere Kinder. Die Gemeinde habe fünf Spielplätze, rund 25 000 Euro seien in diesem Jahr dafür in den Haushalt eingestellt. Der Großteil des Geldes gehe in die Ertüchtigung des Spielplatzes am Kleeschlag, dort habe in den vergangenen 15 Jahren nur ein Abbau stattgefunden. Im Jahr zuvor sei das Areal an der Gartenstraße auf Vordermann gebracht worden. „Auch an der Fohlenweide ist durchaus etwas zu machen.“ Für ältere Kinder indes gebe es die Freizeitanlage. Der Bau einer Skateranlage etwa sei aber baurechtlich nicht möglich, weil Leegebruch ein reines Wohngebiet sei. Und wegen des Lärms der Skateboards sei dies nicht möglich – Abstandsflächen könnten nicht eingehalten werden und die Lärmbelästigung sei zu groß. „Das ist das Problem, dass die Gemeinde so überschaubar ist.“

Von Marco Paetzel