Leegebruch

Auch die Gemeinde Leegebruch reagiert auf die Ausbreitung des Corona-Virus’. Die Gemeindeverwaltung ist seit Dienstag für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Kontakt kann per E-Mail an gemeinde@leegebruch.de, per Fax an 03304/24 96 96 oder per Telefon hergestellt werden. Persönliche Vorsprachen sind nur noch in dringenden Fällen nach telefonischer Vereinbarung möglich. Auch Schule und Kitas sind geschlossen.

Die Bibliothek ist ebenfalls seit Montag bis vorerst 19. April geschlossen, die Rückgabefrist wird automatisch bis zur Wiedereröffnung verlängert. Das Sozialgebäude des Sportplatzes sowie die Sporthalle sind ab 16. März bis vorerst 19. April geschlossen. Auch Der Jugendclub ist ab Dienstag geschlossen. Die Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag wird bis auf Weiteres abgesagt. Auch Veranstaltungen im Bürgersaal und dem Gemeindegebiet sind bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Das jährliche Osterfeuer findet ebenfalls nicht statt.

Von MAZonline