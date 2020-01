Der Hofstaat von Prinzessin Monique und Prinz Olly

Leegebruch

Monique Scholz (31) und Olly Patrick Orlamünder (36) sind nicht nur das aktuelle Prinzenpaar von Leegebruch. Sie haben seit kurzem auch einen tollen tierischen Hofstaat. Auf ihrer erst im September 2019 offiziell eröffneten Farm „ Olmoland“ (setzt sich aus dem Namen der zwei zusammen) tummeln sich schon viele Tiere. Die neueste Anschaffung sind die zwei schwarzen Alpakakinder Don Camillo und Columbus. Insgesamt sieben der putzigen Felllieferanten mit den braunen, sanften Augen tummeln sich auf der Farm. Alle kommen von einem Züchter aus der Gegend. „Ich fand diese Tiere schon immer faszinierend“, sagt Patrick Orlamünder, den nicht nur seine Mit-Fußballer vom SG Blau-Weiß-Leegebruch einfach nur Olly nennen.

Wie Moniques sechs Pferde haben auch die Alpakas einen Job auf der Farm. Sie sind für große und kleine Menschen da. „Leute können zu uns kommen, einfach mal abspannen und mit den Tieren Kontakt haben. Wir bieten auch Kinderreiten und Geburtstagsfeiern an. Außerdem arbeiten wir mit den Alpakas, dass man mit ihnen spazieren gehen kann“, sagt Monique.

Landeier von den Hühnern

Die gelernte Tierpflegerin war erst vor kurzem mit ihren Mini-Pferden Gigantus und Odin bei Wachkoma-Patienten. Gigantus und Odin seien da Fahrstuhl gefahren, als wäre es das normalste von der Welt. „Ziel des Besuches bei den Wachkoma-Patienten war, dass Sinne wie der Gehör- oder der Geruchssinn aktiviert werden“, sagt Monique Scholz. Wie sie hat auch Olly Orlamünder eine soziale Ader. Beruflich arbeitet er mit Menschen mit Handicap.

Zur Galerie Es geht voran auf der Tierfarm Olmoland in Leegebruch. Im September 2019 hatten die Betreiber Monique Scholz und Olly (Patrick) Orlamünder offiziell Eröffnung gefeiert und viele Tiere sind inzwischen dort zu Hause. Erst vor kurzem zogen die zwei Alpakakinder Don Camillo und Columbus ein.

Wie es sich für eine Farm gehört, gackern dort natürlich auch Hühner. Elf der gefiederten Gesellen gibt es und damit auch frische Landeier. Drei Hühner durften sogar mal als Küken in Ollys Bett. „Die Küken waren so klein und es war so kalt. Da hab’ ich sie im Bett gewärmt“, sagt Olly. Die Hühner haben das nicht vergessen und sind darum besonders zahm. Sie wurden alle von Hand aufgezogen. Genau wie die zwei Gänse Herr Günther und Frau Olaf. „Wir wussten zuerst nicht das Geschlecht. Darum der Name“, erklärt Monique.

Die zwei Ganter sind als Wachhund aufmerksamer als der große Hund Eliot. Der Schutzhund der Rasse Kaukasischer Owtscharka ist allerdings schon mit seinen elf Jahren ein echter Hundeopa und kuschelt am liebsten mit seinem Frauchen Monique im Heu. Doch während er am Tag im Beisein seiner Menschen jeden freudig Schwanzwedelnd begrüßt, hält er nachts doch Augen und Ohren offen, wenn Frau Olaf und Herr Günther im Stall schlafen. Wenn alles klappt, soll Eliot auch bald eine Kumpeline bekommen. Wie Eliot wird auch sie aus dem Tierschutz sein.

Auch Schüler und Kita-Kinder waren schon da

Anfang 2019 hatten Monique und Olly sich auf die Suche nach einem passenden Grundstück gemacht. In Leegebruch Höhe der Veltener Straße an der Autobahn wurden sie fündig. Sie kauften das zwei Hektar große Brachland, meldeten einen landwirtschaftlichen Betrieb an und legten los. „Ich hatte vorher ja schon immer Pferde, die als Einsteller woanders standen. Und irgendwann haben wir uns gesagt, dass wir sie gerne selbst versorgen wollen. So war die Idee mit der Farm geboren“, sagt Monique Scholz, die als zweites Standbein ihre Hilfe als mobile Pferdepflegerin anbietet und Pferdeleute unterstützt, wenn die mal im Urlaub sind.

Viele Gehege und Unterstände haben Olly Orlamünder und Monique Scholz schon gebaut, 700 Meter Zaun gezogen. In einem alten Wohnwagen finden sie bei Regen Unterschlupf. Sie pflanzten Hecken und 13 Obstbäume – weiteres Grünzeug soll folgen. Auch Hochbeete hat Olly schon angelegt. „Im Frühjahr pflanzen wir Radieschen und anderes Gemüse für die Kinder, die uns besuchen“, sagt er. Einige Schüler und Kita-Kinder aus Leegebruch waren schon da und Monique und Olly hoffen, dass in Zukunft noch viele kleine Besucher kommen. „Wir wollen auf unserer Farm Kindern die Natur näher bringen und vermitteln, dass die Mohrrüben nicht aus der Tüte kommen“, sagt Olly. „Und Erwachsene können bei uns einfach die Seele baumeln lassen“, ergänzt Monique.

Von Jeannette Hix