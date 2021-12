Leegebruch: Der Streit um den Biberdamm geht weiter – doch eine Lösung ist in Sicht

Leegebruch

Der Leegebrucher Hauptgraben, der das Wasser im Ort aufsammelt, kann nicht richtig gen Velten abfließen. Das Problem: 50 Meter, bevor die Muhre in das Hafenbecken fließt, hinderte bislang ein Biberbau das Wasser am fließen. „Wenn die Muhre das Wasser nicht abtransportieren kann, wenn wie aktuell aus Oranienburg so viel Wasser kommt und der Abfluss in Velten nicht gesichert ist, weil der Biber den Abfluss blockiert, staut es sich zurück“, hatte Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother kürzlich bei einem Vor-Ort-Termin erläutert. Er will mit aller Macht ein Hochwasser wie 2017 verhindern.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Heiner Klemp springt der Leegebrucher Verwaltung nun bei, weil die Kreisverwaltung kürzlich in der MAZ unter anderem erklärt hatte, es fehle „schlicht der Antrag der betroffenen kreisangehörigen Kommunen, den konkret betreffenden Biberdamm entfernen zu dürfen“. „Den Kommunen jetzt vorzuwerfen, keinen Antrag zur Entfernung des ,konkret betreffenden Biberdamms‘ gestellt zu haben, ist angesichts des bisherigen Verlaufs um die Biberdämme im Veltener Hafenbecken blanker Hohn.“ Immer wieder erst Notfallgenehmigungen zu erteilen, wenn Leegebruch kurz davor stehe, erneut überschwemmt zu werden, könne doch nicht die Lösung sein. „Eine Allgemeinverfügung dagegen schafft Rechtssicherheit, damit der Notfall gar nicht erst eintritt.“ Ebenfalls haltlos sei die Argumentation des Landkreises, dass das Umweltministerium auf den eingereichten Entwurf der Allgemeinverfügung noch nicht reagiert habe und diese deshalb noch nicht in Kraft sei.

Der Grüne hofft nun auf eine schnelle Allgemeinverfügung

„Die Entscheidung zum Erlass einer Allgemeinverfügung trifft der Landkreis allein, das Ministerium nimmt diese nur zur Kenntnis und muss weder genehmigen noch überhaupt reagieren.“ Zudem, so Klemp, sei die Allgemeinverfügung erst am 11. November ans Ministerium überstellt worden – und damit unmittelbar, nachdem Presseberichte erneut die Aufmerksamkeit auf das Thema Hochwasserschutz für Leegebruch und die Problematik des Biberdamms in Velten gelenkt hätten. „Entsprechend muss sich die untere Naturschutzbehörde sehr wohl die Frage stellen lassen, warum sie offenbar erst solch öffentlichen Druck braucht, um aktiv zu werden!“, erklärt Heiner Klemp. Spätestens mit der Ende Juli vorliegenden Stellungnahme der Naturschutzverbände hätte die Allgemeinverfügung in Kraft treten können. „Stattdessen ist unnötig Zeit verstrichen, was die Sorgen und den Unmut in den betroffenen Kommunen, allen voran Leegebruch, völlig überflüssig hat anwachsen lassen. Ich hoffe, dass dies nun endlich ein Ende hat und die Allgemeinverfügung schnell erlassen wird“, so der Grünen-Landtagsabgeordnete.

Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung, sieht die Sache anders. „Der Landkreis hatte in seiner vorhergehenden Information lediglich festgestellt, dass kein Antrag zur Beseitigung vorliegt. Wir dürfen davon ausgehen, dass allen Beteiligten das Verfahren zur Beseitigung eines Biberdamms bekannt ist. Dazu gehört: Die Erteilung einer Erlaubnis setzt grundsätzlich einen Antragsteller voraus, dem gegenüber die Erlaubnis zur Beseitigung des Biberdammes erteilt werden kann“, erklärt die Sprecherin. Im Hinblick auf einzelne bestehende Biberdämme sei es insofern jederzeit möglich gewesen, einen Antrag auf eine individuelle Ausnahmegenehmigung zur Beseitigung des Dammes zu stellen. „Ein solcher lag – wie bereits mitgeteilt – zu keinem Zeitpunkt für den in Rede stehenden Biberdamm vor.“

Leegebruchs Bürgermeister stimmt Heiner Klemp zu

Auch bezüglich des Umweltministeriums habe die Verwaltung lediglich den aktuellen Sachstand zur Allgemeinverfügung für den Bereich des Muhrgrabens dargestellt.“ Gerade wegen der artenschutzrechtlichen Brisanz einer solchen Allgemeinverfügung sollte dem Ministerium die Gelegenheit im Vorfeld einer Veröffentlichung gegeben werden, gegebenenfalls Hinweise oder fachliche Einschätzungen zum geplanten Erlass der Allgemeinverfügung mitzuteilen. Diese hätten dann eventuell noch eingearbeitet werden können. Am 25. November habe das Ministerium nunmehr signalisiert, keine Einwände gegen den Erlass dieser Allgemeinverfügung zu haben. „Vor diesem Hintergrund wurde nunmehr das Verfahren zur Veröffentlichung der entsprechenden Allgemeinverfügung durch den Landkreis in Gang gesetzt“, erklärt Ivonne Pelz weiter.

Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother erklärt: „Eigentlich ist jedes Wort zu diesem Thema mittlerweile von meiner Seite aus sinn- und zwecklos.“ Die Worte von Heiner Klemp, die das Verhalten gegenüber den Kommunen als „blanken Hohn“ beschreiben, träfen es ziemlich gut. „Ich weiß, was ich für Leegebruch machen muss, um die Bürger zu schützen. Und das wird auch erledigt“, so Martin Rother. Er wisse sehr genau, auf wen er im Ernstfall zählen könne und vor allem, auf wen nicht – nämlich jene, die sich hinter angeblichem Recht und dicken Mauern verschanzten. Der Zustand des Landes und der Regierenden sei katastrophal. „Dabei fängt die Katastrophe aber nicht erst in Potsdam oder Berlin an, sondern schon deutlich darunter“, konnte sich Martin Rother einen Seitenhieb auf die Kreisverwaltung nicht verkneifen.

Der Biberdamm ist gerade weggespült worden

Ende Oktober haben sich Vertreter aus Leegebruch, Velten und Oranienburg nun darauf geeinigt, dass die Muhre untersucht wird – etwa auf Größe und Problemlagen. So soll das Wasser künftig besser fließen, und Leegebruch entlasten. „Wir haben uns grundsätzlich auf einen gemeinsamen Weg verständigt. Es ist gut, dass es in der Sache vorangeht“, sagt Leegebruchs Bürgermeister dazu. Es sei aber nicht abzusehen, wielange das dauert. „Vielleicht ist man in einem Jahr fertig, vielleicht dauert es auch fünf, weil neue Problemlagen deutlich werden“, so Martin Rother.

Der Biberdamm selbst sei nach den starken Niederschlägen komplett weggespült worden. Dennoch: „Aus unseren Erfahrungen der letzten viereinhalb Jahre“, sagt Martin Rother, „gehe ich davon aus, dass der Biber nicht abgewandert ist.“

Von Marco Paetzel