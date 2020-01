Die Gemeinde wächst weiter

Leegebruch

Die Gemeinde Leegebruch gewinnt wieder Einwohner hinzu: Genau 6927 Einwohner lebten Ende 2019 in Leegebruch. Zum Vergleich: Ende des Jahres 2018 waren es noch 6888 Bürger. Damit setzt die Gemeinde ihren positiven Wachstumstrend fort, der sich in den vergangenen Jahren verstetigt hatte. Zudem wurden nach den neusten Zahlen des Leegebrucher Rathauses im vergangenen Jahr 53 Babys geboren – allerdings starben im vergangenen Jahr auch 60 Leegebrucher.

Die Zahl der Zuzüge ist relativ hoch, 411 Menschen zogen 2019 nach Leegebruch. 346 wiederum verließen die Gemeinde im vergangenen Jahr. Doch die Bevölkerungsentwicklung hat laut Bürgermeister Martin Rother ihre Grenzen bei etwa 7000 Menschen. Schließlich habe sich die Gemeinde in den vergangenen Jahren massiv nach innen verdichtet. Das, was jetzt in Leegebruch grün sei, solle auch Grün bleiben, so der Bürgermeister.

Von Marco Paetzel