Leegebruch: Die neue Fußgängerbrücke ist da, doch die alten Sorgen bleiben erhalten

Leegebruch

Und dann schnitt er das Band durch, der Fußgängerweg über den Hauptgraben war eröffnet. Gestern gab Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother mit GVV-Vorsteher Giso Siebert und Unternehmer Jürgen Knetsch das Bauwerk frei, knapp 70 000 Euro haben die Arbeiten gekostet. „Ich freue mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Die Bürgerinnen und Bürger wollten diese Überquerung ja wieder“, so Rother. Die Brücke ersetzt den Rohr-Durchlass aus den 1930er-Jahren. Die Gemeinde konnte das Projekt bislang noch nicht umsetzen – denn nach dem Hochwasser habe es andere Prioritäten wie die Gräben oder die Kita Rasselbande gegeben.

Die Brücke dürfte vielen Leegebruchern bekannt vorkommen, sie war im Zuge des Ausbaus des Durchlasses an der Eichenallee zum Einsatz gekommen. „Wir haben sie aufgehübscht, und jetzt hat sie hier ihren endgültigen Platz gefunden“, so Martin Rother. Es ist auch eine Sicherheitsvorkehrung: „Während des Hochwassers staute es sich auch hier“, sagte Martin Rother. Es sei kein Rohr mehr, sondern das Wasser könne im vollen Umfang unter der Brücke durchlaufen.

Das Problem liegt außerhalb des Ortes

Doch das nütze nichts, wenn der Hauptgraben, der das gesamte Wasser im Ort aufsammelt, nicht richtig abfließen könne. „Wenn die Muhre das Wasser nicht abtransportieren kann, wenn wie aktuell aus Oranienburg so viel Wasser kommt und der Abfluss in Velten nicht gesichert ist, weil der Biber den Abfluss blockiert, staut es sich zurück.“ Man rede seit dem Hochwasser 2017 über dieses Thema – und werde das vermutlich auch noch in fünf Jahren tun. Die Freude über die neue Fußgängerbrücke sei eigentlich weg, wenn Rother an die Situation in Velten denke. „50 Meter, bevor die Muhre in das Hafenbecken fließt, ist ein Biberbau im Graben, der den Abfluss hindert.“

Um die Folgen zu zeigen, bat er am Montag zum Vor-Ort-Termin am Durchlass in der Veltener Straße. Der dortige Graben, der unter der Autobahn in Richtung Ofenstadt fließt, hat einen extrem hohen Wasserstand. Das Wasser laufe wieder nach Leegebruch rein, und drücke als Grundwasser an und in die Häuser. Auch die Felder am Graben stehen teilweise unter Wasser, wie im Katastrophenjahr 2017. Verantwortung trage das Land. „Wenn das Land es will, sollen sie den Leegebruchern sagen, dass der Naturschutz vorgeht und die Gemeinde umgesiedelt wird“, sagt Rother mit Blick auf den Biber-Bau.

Es ist Besserung in Sicht

Es könne doch keine nobelpreisverdächtige Aufgabe sein, einen Graben frei zu halten, so Leegebruchs Bürgermeister, dessen Verwaltung extra einen Bauingenieur für die Entwässerung eingestellt hatte. Doch es gibt Hoffnung: Am 27. Oktober habe es eine Runde zwischen Vertretern aus Velten, Oranienburg und Leegebruch und dem Landkreis gegeben. „Da haben alle Seiten bekundet, dass sie das Problem angehen wollen. Ich freue mich, dass wir das nach viereinhalb Jahren erkannt haben“, so Rother bitter.

Was weitere Maßnahmen gegen das Hochwasser innerorts angeht, so wolle man erstmal den neuen Generalentwässerungsplan abwarten, der Anfang 2022 fertig werde. Wann weitere Durchlässe saniert werden können, müsse man dann entschieden werden. Rund 20 im Ort sollen auf Vordermann gebracht werden, damit das Wasser gut durch den Ort fließen kann. Doch bei der Priorität verwies Martin Rother auf viele andere städtische Projekte wie neue Kita, Schule und Sporthalle. Im Juni 2020 wurde zunächst der neue Durchlass in der Eichenallee für rund 810 000 Euro fertig.

Von Marco Paetzel