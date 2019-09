Eine Chronik über das neue Rathaus

Leegebruch

Die Rathäuser Leegebruchs waren bislang allesamt nur Provisorien, erklärte Historikerin Ulrike Unger vom Geschichtsverein. Nach der Selbständigkeit der Gemeinde anno 1928 war der Verwaltungssitz zunächst in mehren Siedlungshäusern aufgeteilt, nach dem Krieg wurde Leegebruch dann vom ehemaligen Ledigenheim aus gelenkt. Ab 1993 saß die Verwaltung im Neubaukomplex im Eichenhof.

Und so ist das neue Gemeindezentrum, das im Juni 2018 fertig geworden war, das erste richtige Rathaus in Leegebruchs Geschichte. Knapp vier Millionen Euro hatte der Bau gekostet, in dem auch Bürgersaal und Bibliothek untergebracht sind. „Dieser Neubau ist ein historisches Ereignis für Leegebruch“, erklärt Ulrike Unger. Daher hat sie gemeinsam mit Mitarbeitern der Leegebrucher Stadtverwaltung in den vergangenen Monate eine Broschüre zum Bau und zur Einweihung des neuen Gemeindezentrums in der Birkenallee 1 verfasst.

Eine Informationsquelle für die Nachwelt

Am Dienstag stellte Ulrike Unger die 60 Seiten starke Broschüre gemeinsam mit Bürgermeister Martin Rother und seiner Büroleiterin Stephanie Lange im Rathaus der Presse vor. Zu sehen sind viele Bilder, von Planungsskizzen bishin zu Fotos von der Grundsteinlegung und der feierlichen Eröffnung. Auch etliche Zeitungsartikel über den Stand des Baus sind in der Broschüre verarbeitet worden.

Genau wie die Reden von Bürgermeister Martin Rother, Landrat Ludger Weskamp, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler oder GVV-Chef Giso Siebert von der Eröffnungsfeier im vergangenen Jahr. „Unsere Nachfahren sollen bei der Geschichte des Gebäudes nicht so im Dunkeln tappen wie wir es machen, weil wir aus unserer Vorzeit so gut wie gar keine Akten haben“, erklärte Bürgermeister Martin Rother die Motivation hinter der Broschüre. Zunächst wurden 1000 Stück gedruckt, viele Exemplare gibt es in der Bibliothek zum Ausleihen. Zu kaufen gibt es das Heftchen allerdings nicht.

Von Marco Paetzel