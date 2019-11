Eine Schlägerei, zwei Versionen

Leegebruch

Die Bilder waren schockierend: Eine 26-jährige Leegebrucherin posierte mit ausgeschlagenem Zahn, ihr 35-jähriger Mann neben ihr hatte blaugeschwollene Augen. Das Foto wurde am Sonntag in die Leegebrucher Facebook-Gruppe gestellt. Es wurde behauptet, die beiden seien in der Nacht zu Sonntag in der Birkenallee zusammengeschlagen worden. Doch ob das der Fall war, dazu ermittelt nun die Kripo. „Wir haben zwei Anzeigen und müssen herausfinden, wie es wirklich war“, erklärt Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Nach Version des Pärchens seien die beiden am Sonnabend in der Birkenallee aus einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen und einer etwa 50-Jährigen mit einem Stock oder einer Latte angegriffen worden. Der 35-Jährige sei zu Boden gegangen und mit Faustschlägen traktiert worden, zudem seien ihm Ohrstecker herausgerissen worden. Der 26-Jährigen sollen die Angreifer ein Stück des Zahns herausgeschlagen haben. „Allerdings konnten die beiden keine detaillierten Personenbeschreibungen geben“, so Dörte Röhrs. Gerufene Beamte konnten auch keine verdächtigen Personen im Umfeld feststellen.

Zweite Anzeige am Sonntag

Im Laufe des Sonntags meldeten sich ein 57-Jähriger und seine 56-jährige Partnerin bei der Polizei, um Anzeige zu erstatteten. Demnach seien die beiden mit dem Fahrrad die Birkenallee entlanggefahren, als ihnen besagtes Pärchen auf dem Geh- und Radweg entgegengekommen sei. Die Radler hätten geklingelt, damit die Fußgänger Platz machen. „Dabei soll die 26-Jährige den Mann vom Fahrrad geschubst haben, daraufhin stürzte er und musste mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus“, erklärt Polizeisprecherin Röhrs.

Als die Radlerin die 26-Jährige ansprach, solle diese sie beschimpft haben. Drei Jugendliche hätten den Vorfall beobachtet und wollten zur Hilfe kommen – auch sie seien vom Pärchen – der 26-Jährigen und ihrem 35-jährigen Freund – geschubst und geschlagen worden. „Wir suchen nun nach diesen Jugendlichen oder anderen Zeugen“, so Dörte Röhrs.

Rother will mit der Polizei in Kontakt treten

Wenige Stunden zuvor am Sonnabend hatten Jugendliche einen Rettungswagen mit Flaschen beworfen, die Rettungskräfte hätten einem volltrunkenen 15-Jährigen in der Birkenallee helfen wollen. Es wurden Anzeigen wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Körperverletzung aufgenommen und an die Kripo weitergeleitet ( MAZ berichtete). Bürgermeister Martin Rother hat dieser Fall entsetzt. „Wir sind keine Insel der Glückseligkeit, sowas passiert auch hier. Mit unserem Ordnungsamt können wir da aber wenig machen.“ Neben dem Alkoholkonsum gebe es auch ein Drogenproblem in dem Bereich. „Das ist in den letzten zwei Jahren immer schlimmer geworden.“ Rother wolle nun das Gespräch mit der Polizei suchen, um zu klären, was man tun könne.

Von Marco Paetzel