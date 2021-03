Leegebruch: Erste-Hilfe-Ausbilder durch Lockdown in der Krise

Leegebruch

„Mit ist einfach nur noch zum Heulen zu Mute, ich kann nachts kaum noch schlafen.“ Es sind drastische Worte eines sonst so lebensfrohen Mannes, der die Auswirkungen der Coronapandemie und des damit verbundenen Lockdowns seit nunmehr einem Jahr mit voller Härte zu spüren bekommt. Franz Anton (48) ist Retter mit Leib und Seele, seit 30 Jahren ist er als Dozent für Erste Hilfe tätig. Seit Oktober 2018 ist er selbstständiger Ausbilder und bietet seine Kurse vor allem für Fahrschüler an.

Doch seit Beginn der Coronakrise erschweren die Eindämmungsverordnungen seine Arbeit enorm. „Wenn der Lockdown jetzt noch einmal verschärft wird, könnte dies das Aus für mich bedeuten“, findet Franz Anton deutliche Worte.

Erste-Hilfe-Kurse finden trotz Lockdown statt

Erst kürzlich habe er Material für die Ersthelferkurse bei einer Apotheke bestellen müssen, Kostenpunkt: etwa 180 Euro. „Wie ich das bezahlen soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht“, sagt er betrübt. Dazu komme, dass einige Fahrschüler ihren gebuchten Platz einfach nicht wahrnehmen und nicht zum Termin erscheinen. Der 48-Jährige bleibt auf der Teilnahmegebühr in Höhe von 48 Euro sitzen. „Wenn jemand rechtzeitig absagt, ist das in Ordnung, aber einfach nicht zu erscheinen, ist nicht okay.“ Trotz des Lockdowns finden die Kurse weiterhin jedes Wochenende in der Fahrschule Eichenhof in Leegebruch statt, seine Kosten deckt er aber damit schon lang nicht mehr.

Imbiss in Falkensee als zweites Standbein

Als zweites Standbein hat Franz Anton nun einen Imbissstand in Falkensee eröffnet. In der Bahnhofstraße auf dem Gelände von „Kfz Weiland“ bietet er von Montag bis Freitag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr Currywurst, Bratwurst, Pommes, Bouletten und noch einiges mehr für den schnellen Snack zwischendurch an. Doch auch dort läuft das Geschäft schleppend. „Alles was ich dort verdiene benötige ich, um Übernachtungen und den Wareneinkauf zu bezahlen“, erzählt er.

Lockdown hat bedrohliche Folgen

Für den Imbissstand ist der Ausbilder in eine Pension gezogen, pendelt von dort aus am Wochenende nach Leegebruch. Der ständige Überlebenskampf macht dem Mann psychisch und körperlich schwer zu schaffen. „Ich hätte nie gedacht, dass sich die Psyche so sehr auswirken kann, dass sogar das eigene Immunsystem davon angegriffen wird.“ Den nötigen Halt geben ihm sein bester Freund und sein Hund. „Es ist einfach nervenzerreibend, vor allem weil man mit Blick auf steigende Infektionszahlen nicht weiß, wie es weiter geht.“

Von Stefanie Fechner