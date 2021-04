Leegebruch

In der Nacht zu Dienstag (26. April) stahlen bislang unbekannte Personen ein Damenfahrrad der Marke „Dynamics“ von einem Grundstück in der Straße Birkenhof in Leegebruch. Das Rad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Besitzerin entstand ein Schaden in Höhe von etwa 900 Euro, eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls wurde durch die Polizei aufgenommen.

Von MAZonline