Leegebruch

Wo früher die legendäre Fleischerei Fetter war und jetzt ein Imbiss dicht gemacht hat, zieht neues Leben ein. Fleischermeister Melvin Jenson (30) will in der Eichenallee 9 in Leegebruch seine eigene Fleischerei eröffnen. Meathouse hat er sie genannt.

Sonnabend, den 2. 11., ab 9 Uhr wird Eröffnung mit viele...