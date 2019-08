Leegebruch

Die Straßen Leegebruchs sind in diesen Tagen voll von Wahlplakaten mit Giso Sieberts Konterfei. Auch direkt gegenüber von seinem Haus in der Sandstraße hängt eines. Ein bisschen sieht es aus wie ein riesiger Bierdeckel. Das Format hat er beim Wahlkampf in Oberkrämer entdeckt. „Das fällt eher auf, als das normale Rechteckige“, sag der Linke.

Es kommt im Wahlkampf eben darauf an, sich von der Konkurrenz abzuheben. Bei den Zielen für Leegebruch ist das dagegen nicht so einfach. „Die unterscheiden sich nicht so sehr von denen der anderen Kandidaten.“ Der 48-Jährige steht für eine solide Entwicklung und den Erhalt der Eigenständigkeit Leegebruchs. „Das ist aber kein Selbstzweck. Wenn die Leistungskraft der Verwaltung nicht ausreicht, dann muss man sich auch über alles unterhalten“, so Siebert.

Giso Siebert setzt auf ein spezielles Wahlplakat-Format. Quelle: Robert Roeske

Vor allem aber will er einen anderen Politikstil mit mehr Informationen, Beteiligung und Transparenz. „In den Sitzungen wissen die Bürger oft nicht, worum es geht.“ Es brauche zeitgemäße Informationskanäle, eine neue Webseite, Social Media und auch regelmäßige thematische Einwohnerversammlungen für Bürger zu Themen wie Straßenbau, Kita-Entwicklung oder größeren Investitionen. „So können wir die Leute besser mitnehmen“, sagt Giso Siebert, der als Sachbearbeiter in der Pressestelle des Finanzministeriums arbeitet.

Für die Zukunft des Jugendclubs

Was die beschlossenen Maßnahmen gegen Hochwasser angeht, so steht er hinter den Entscheidungen, die bereits umgesetzt werden – unter anderem mit dem Durchlass-Neubau in der Eichenallee. „Aber mein Eindruck ist, dass es in der Verwaltung nur noch dieses eine Thema gibt.“ Wichtig sei ihm auch eine zeitnahe Antwort, ob eine Sporthalle gebaut werde – Giso Siebert sei dafür. Genau wie für eine Busanbindung für die Gartensiedlung.

Auch die Frage, wie es mit dem Jugendclub weitergehe, müsse geklärt werden. „Ich bekenne mich zum Erhalt des Jugendclubs“, so Siebert. Ob es einen Neubau – an altem oder neuem Standort – oder eine weitere Sanierung gebe, müsse geklärt werden. Auch einen Sozialarbeiter solle es für die Jugend geben, in der Schule, auf der Straße und an Treffpunkten der Jugendlichen „Das Ziel muss ja sein, die junge Generation im Ort zu halten, um der demografischen Entwicklung etwas entgegenzusetzen“, so Siebert. Außerdem will er einen zeitgemäßen Kita-Ersatzneubau. „Die freiwerdenden Gebäude könnte man für kommunale, bezahlbare Wohnungen nutzen.“

Siebert sammelt seit der Kindheit Startrek-Raumschiffe. Quelle: Robert Roeske

Giso Siebert, verheiratet und Vater von zwei Kindern, bringt viel Erfahrung mit: Seit 1993 ist er Gemeindevertreter, zudem ist der Ur-Leegebrucher Vorsteher der GVV. Schon dreimal trat er als Kandidat bei Bürgermeisterwahlen an. Und er ist optimistisch, dass es im vierten Anlauf klappt. Er habe seine Wahlergebnisse jedes Mal gesteigert, zuletzt schaffte er es gegen Ex-Bürgermeister Peter Müller (HGBV) in die Stichwahl. In seiner Freizeit widmet sich Giso Siebert vor allem dem „Leegebruch-Journal“, dessen kleine Redaktion er leitet. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender des Geschichtsvereins. Einen festen Termin hat er immer freitags: Da geht es mit Frau Bärbel in Wannis Tanzstudio, auf dem Programm stehen Standardtänze. Ein willkommener Ausgleich im Wahlkampf.

Ein Banner an Sieberts Gartenzaun. Quelle: Robert Roeske

Von Marco Paetzel