Stock an Stock und fertig ist die Bude

Leegebruch

Clevere Beschäftigungsidee mit ganz viel Herz: Um ihre Knirpse in Corona-Zeiten sinnvoll zu beschäftigen, hatten Eltern wie Ramona Kupka (38) aus Leegebruch eine tolle Idee. Sie lassen ihre Kids eine Holzbude aus Stöckern bauen. Zu jeder anderen Zeit darf ein anderes Kind daran weiter werkeln. Und je nach Baufortschritt gibt es neue Aufgaben, die die Kinder lösen können.

Mit wenigen Stöckern fing alles an. Die Zwillinge Raja und Ramon fanden am Wegesrand Stöcker und stellten sie zur Wand auf – die Idee für die Bude war geboren. Quelle: PRIVAT

„Die Sache mit der Bude entstand eigentlich durch Zufall. In der Nähe hatten die Kinder ein Straßenkreidebild gemalt, an dem jedes Kind, den Tag über verteilt, etwas dazu malen konnte. Denn wegen der Corona-Krise dürfen Kinder ja derzeit nicht mehr zusammen spielen. Mal malte das eine Kind zu einer bestimmten Uhrzeit einen Baum, später dann malte ein anderes Kind ein Haus. Und so wurde das Bild von Tag zu Tag größer“, sagt Ramona Kupka, die als Erzieherin arbeitet und Mutter von den Zwillingen Raja und Ramon ist.

Eine alte Palette gibt eine tolle Wand ab. Quelle: PRIVAT

Doch am Rande des Straßenkreidebildes lagen auch viele Stöcker und Bretter herum. Da kam den Zwillingen Raja und Ramon (beide 7) die Idee, daraus eine Bude zu bauen. Und ehe es sich Mama Ramona versah, legten die Kids auch schon los. Emsig schleppten sie Bretter und Stöcke heran und schnell war ein Grundgerüst geschaffen.

„Richtfest“ – der Dachstuhl ist errichtet. Quelle: PRIVAT

Die zündende Idee kam dann den Mamas später beim Austausch in der WhatsApp-Gruppe. Man könnte ja die Sache mit der Bude so ähnlich gestalten wie dem Straßenkreidebild. Die Knirpse könnten sogar regelmäßig Aufgaben bekommen, die Bude zu vervollständigen, wie mit einem Zaun.

Eine Pflanze im „Garten“ gibt es auch schon. Quelle: PRIVAT

Um sich abzusprechen, gibt es zwei Whats-App-Gruppen – eine für die fünf Mamas, die sich so informieren, welches Kind gerade wann kreativ bei der Hütte am Werkeln ist. In der anderen Whats-App-Gruppe sind die Kinder, die so regelmäßig ihre Aufgaben bekommen „Erst neulich gab es die Aufgabe, den Anfangsbuchstaben des Vornamens zu basteln“, sagt Ramona Kupka.

Die nächste Aufgabe: Den Anfangsbuchstaben vom Vornamen basteln und aufhängen. Quelle: PRIVAT

Die bunten Kreationen hängen inzwischen an der Bude. Und neulich haben die Kinder einen Haufen Moos entdeckt, den wohl ein Gartenbesitzer am Feld abgeladen hat Auch eine Pflanze lag da rum. Jetzt hat die Bude sogar einen Moosteppich und eine Pflanze steht auch davor. Eine Mutti hatte dann sogar noch eine weitere Pflanze besorgt.

Acht Kinder aus Leegebruch sind nun täglich kreativ am Werkeln. Und aus einem einst geplanten Wochen-Projekt sind jetzt schon über vier Wochen Buden-Werkeln geworden. Eine neue Aufgabe gibt es auch schon. Jetzt wollen die Kinder aus Stöckern eine Art Bilderrahmen zusammenknoten, der dann mit Wolle bespannt wird. Zwischen die Fäden kann man dann prima Federn und anderes buntes Gewerk stecken. Das werden dann die Bilder in der Bude.

Die Bude steht. Aber die Kinder haben noch große Pläne, daran weiterzubauen. Sie hoffen, dass sie so bald wie möglich, wieder alle zusammen in ihrer Bude spielen dürfen. Quelle: PRIVAT

Der größte Wunsch der Kinder ist nun, dass sie endlich nach Aufhebung des Kontaktverbotes wieder alle zusammen spielen dürfen und der Ort dafür ist ja auch schon klar wie Kloßbrühe – die Bude soll es sein. Und wenn es den Kids dann dort zu langweilig wird, können sie ja wieder eine bunt bemalte Steinschlange am Rathaus auslegen.

Von Jeannette Hix