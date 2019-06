Um 19.30 Uhr verkündete der lang erwartete Sirenenton Entwarnung: Der 1.000-Meter-Sperrkreis konnte aufgehoben werden, fast 10.000 Oranienburgerinnen und Oranienburger konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Donnerstag wurden in der Kreisstadt Oranienburg gleich zwei Fliegerbomben entschärft.