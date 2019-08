Leegebruch

Ein MAZ-Talk mit den vier Leegebrucher Bürgermeisterkandidaten Martin Rother ( CDU), Frank Gierschner (HGBV), Giso Siebert (Linke) und Mario Jilg ( SPD) findet am Mittwoch, 28. August, ab 19 Uhr in der Gaststätte „ Bierbunker“, Am Hauptgraben 2a, in Leegebruch statt. Alle Kandidaten haben zum Talk zugesagt. Moderiert wird die Veranstaltung von Sebastian Morgner, dem Leiter der Lokalredaktion in Oranienburg. Es wird in der Diskussion der Kontrahenten vor allem um deren Ziele für Leegebruch gehen. Auch Fragen dürfen gestellt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Von Marco Paetzel