Leegebruch

Mario Jilg empfängt in seinem schmucken Häuschen, Baujahr 1934, im Sandweg. Rund 1000 Quadratmeter Garten, der Rasen ist raspelkurz gemäht. Mindestens einmal die Woche jagt Jilg den Rasenmäher über das Grün. Ein bisschen Ablenkung vom Wahlkampf. Doch der ist natürlich stets präsent in diesen Tagen. Am Sonntag, 1. September, wählen die Leegebrucher ihren Bürgermeister. Mario Jilg, der seit neun Jahren hier lebt, geht für die SPD ins Rennen. „Aber es geht hier gar nicht um Parteien“, stellt der 50-Jährige klar. „Kommunalpolitik heißt für mich Geld beschaffen, Meinungen bilden und dann umsetzen.“

Vor allem aktives Marketing für die Gemeinde würde er als Bürgermeister vorantreiben. „ Leegebruch hat mehr zu bieten als nur Gummistiefel neben dem Bett, weil öfter mal Hochwasser ist.“ Man habe mehrere deutsche Meister, unter anderem beim CCL im Curling und Cheerleading. Ein weiteres Ziel: „Dass die Baumaßnahme Mehrzweckhalle mit integriertem Bürgerhaus vorangebracht wird, und zwar bis 2024.“ Jilg stelle sich ein Generationenhaus vor, eine Begegnungsstätte für Jung und Alt.

Ein Bürgerhaushalt für Leegebruch

Wert legt er auch auf die Einführung eines Bürgerhaushaltes. „So können wir die Bürger beteiligen, die Leegebrucher sind nicht nur Schlafgast im Ort.“ Weiterhin ist Mario Jilg, der stellvertretender Leiter im Stadthof der Oranienburger Verwaltung ist, gegen eine Umgehungsstraße, das würde den Verkehr in den Ort ziehen. „Außerdem nehmen wir uns da Flächen, die wir als Polder nutzen könnten.“ Fritzens Hut indes müsse an den Nahverkehr angebunden werden. Zudem wolle Jilg als Bürgermeister Grünanlagen schaffen, alle öffentlichen Gebäude auf LED umrüsten. „So kann Leegebruch seinen Teil zum Umweltschutz leisten.“

Mario Jilg ist Bürgermeisterkandidat für Leegebruch Quelle: Enrico Kugler

Angesprochen auf den Hochwasserschutz meint Mario Jilg, dies sei kein Wahlkampfthema, sondern eine Selbstverständlichkeit. „Es sollte in der Verwaltung die oberste Priorität geben, Leib, Leben und Eigentum seiner Einwohner zu schützen.“ Lobend erwähnt er aber, dass Martin Rother, amtierender Bürgermeister und CDU-Konkurrent bei der Wahl, für eine solide Finanzlage der Gemeinde gesorgt habe. „Ich sehe ihn als den perfekten Kämmerer“, so Mario Jilg vielsagend.

Angefangen mit der Politik hat der Familienvater anno 1989. Damals, an jenem 16. Dezember, war er bei der Gründungsveranstaltung der Oranienburger SDP, heute SPD, in der Gaststätte „Erholung“. Er kam frisch von der Armee, und wäre gerne in den Westen gegangen. „Doch dann standen meine Eltern vor mir und erklärten mir, dass nicht alle abhauen könnten. Wir Jungen müssten das Land aufbauen.“ Jilg mochte Willy Brandt und Helmut Schmidt – und so entschied er sich für die Sozialdemokratie.

Einer der jüngsten Abgeordneten Deutschlands

Ab 1990 saß Mario Jilg vier Jahre in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung. Er sei einer der jüngsten Abgeordneten Deutschlands gewesen, unterzeichnete die Städtepartnerschaft zwischen Oranienburg und Hamm mit. „Alle anderen sind zur Disco gegangen und ich saß mit 20, 21 in Ausschüssen“, erinnert sich Jilg, der von 1998 bis 2002 auch in der GVV von Oberkrämer saß.

Die SPD ist in Leegebruch mit jener in Oranienburg nicht zu vergleichen, bei der Kommunalwahl kamen die Genossen nur auf 7,3 Prozent. Mit Sylvia Kluge sitzt nur noch eine SPD-Frau in der GVV. Die Genossen der Gemeinde seien aber allesamt engagiert.„Das ist aber ein verhältnismäßig kleiner Ortsverein, ich bin aus Oranienburg auch erst vor einem halben Jahr als Verstärkung herübergekommen“, sagt Mario Jilg. 121 Stimmen holte er aus dem Stand bei der Kommunalwahl. „Ich hatte leider kaum Zeit, eine Marke zu setzen.“

Mario Jilg vor einem seiner Wahlplakate. Quelle: Enrico Kugler

Damit es bei der Bürgermeisterwahl besser läuft, verteilt Mario Jilg seine Flyer allein, um in Kontakt mit den Leegebruchern zu kommen. „Man wird wahrgenommen, das ist für mich Politik zum Anfassen.“ Unter anderem fragen ihn die Älteren, ob er einen Seniorenbeirat haben wolle. Mario Jilg bejaht das. „Ich will den Seniorenbeirat, genau wie den Jugendbeirat. Diese beiden Parteien sollten über unsere Zukunft mitreden“, sagt der Vater von drei Söhnen.

In seiner Freizeit tourt Mario Jilg mit seiner Frau Kristin Ellrich-Jilg (41) und der französischen Bulldogge Lender an die Seen der Mark, besonders die Region um Rheinsberg ist oft Ziel. Zum Sport kommt Jilg, der mehr als 20 Jahre lang Trainer im Fitnessstudio war, derzeit kaum. Muße und Entschleunigung findet er mit seiner Frau beim Yoga in Leegebruch. Gerade in der heißen Phase des Wahlkampfs tut das not.

Von Marco Paetzel