Leegebruch

Eine Homestory? Nein, danke! „Weder meine Tochter noch meine Frau sind Gegenstand des Wahlkampfes. Die Leute interessiert nicht, ob bei mir Nutella oder Nudossi auf dem Tisch steht“, sagt Martin Rother. Stattdessen will der CDU-Mann sich mit dem MAZ-Reporter an einem seiner Lieblingsplätze treffen: Auf den Bänken vor der neuen Gemeindeverwaltung, mit Blick auf den alten Schwanzhammer, mit dem in der hiesigen Messerschmiede einst Klingen und Messer gefertigt wurden.

Dieser Ort vor dem Zentrum spiegele so viel wider. „Die Geschichte, das Neue, das Leben vor dem Haus und letztendlich auch noch Grün.“ Wenn Martin Rother abends die Birkenallee entlangfährt und das leuchtende Wappen am Gemeindezentrum sieht, freue er sich wie am ersten Tag.

Eine Politik mit Augenmaß

„Man kann sich feiern lassen für einen Bau, und ein halbes Jahr später ist man pleite. Das hier haben wir mit Augenmaß gemacht“, sagt der 47-Jährige. Statt 4,3 Millionen Euro hat der Bau nur knapp vier Millionen Euro gekostet. Mit Augenmaß – das beschreibt auch die Dinge, die der amtierende Bürgermeister und Kämmerer vorhat, wenn ihn die Leegebrucher am 1. September zum Verwaltungschef wählen. „Wir machen keine Weltpolitik, sondern haben einen kleinen Gestaltungsspielraum, den wir mit Menschenverstand ausfüllen sollten.“

Martin Rother ist seit viereinhalb Jahren amtierender Bürgermeister. Quelle: Marco Paetzel

Konkret will Rother, seit 2007 Kämmerer, die Eigenständigkeit der Gemeinde bewahren. „Wenn wir nur Ortsteil sind, werden die Entscheidungen woanders getroffen.“ Das gehe aber nur dann, wenn die Gemeinde weiter solide wirtschafte. Wichtig seien auch die Maßnahmen, um ein Hochwasser wie 2017 zu verhindern. „Regenentwässerung, Grabensystem und Abwasseranlage haben oberste Priorität“, so Rother. Wichtig sei dafür der Generalentwässerungsplan, der Ende 2020 fertig sein könnte.

Zudem will er ein Verkehrskonzept entwickeln lassen, und zwar von einem Fachbüro. „Da muss geklärt werden, wie wir dauerhaft den öffentlichen Nahverkehr in die Gartensiedlung bekommen und wie wir eine zweite Anbindung an die B96 in Höhe der Gartensiedlung bauen, um den Verkehr im Ort zu verringern.“ Zudem sei es wichtig, die Qualität der Kitas zu erhalten. „Wichtig ist für uns auch, dass wir einen Sozialarbeiter brauchen, und zwar für die ganze Gemeinde.“ Er solle im Rathaus sitzen und den ganzen Tag für Kinder da sein – auch für den Kita- und Hortbereich. „Denn auch da gibt es Probleme.“

Der Hochwasserschutz hat Priorität

Auch schwebt ihm der Bau eines Sportcampus’ samt Halle an den Rasenplätzen vor, inklusive Toiletten und Laufbahn. „Es soll keine Mehrfacharena werden, sondern eine Sporthalle.“ Aber man muss auch klar sagen, „dass Abwasser und die Gräben wichtiger sind“. Die Entscheidung, als Bürgermeister zu kandidieren, habe Rother mit seiner Familie abgesprochen. „Es gab viele Argumente dafür und dagegen.“ Und warum ist er der beste Mann für Leegebruch? Rother sei seit 1991 in der Verwaltung und ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter im gehobenen Dienst. „Man sollte für das Amt schon eine gewisse fachliche Kompetenz mitbringen.“ Ein Gärtner, sagt er, könne ja schließlich auch nicht von heute auf morgen als Zahnarzt praktizieren.

Martin Rother spielt Handball bei den OHC-Senioren. Den Sport treibt er seit der 2. Klasse. Quelle: privat

Von Marco Paetzel