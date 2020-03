Martin Rother: Wie 2017  beim Hochwasser

Leegebruch

„Wir haben hier keine Langeweile, nicht mal im Ansatz“, sagt Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother ( CDU) etwas sarkastisch. Die Realität sieht anders aus: Auch im Leegebrucher Rathaus hat die Corona-Pandemie alle fest im Griff. „Wir kontrollieren, machen und tun und passen uns immer der aktuellen Rechtsgrundlage und den Anordnungen an“, erklärt der CDU-Mann.

Die Führungsmannschaft sei jeden Tag im Rathaus anwesend, um 9 Uhr gebe es stets eine Lagebesprechung. „Und dann wird das meistens ein langer Tag“, so Martin Rother, der die Lage mit dem Hochwasser 2017 vergleicht. Personell hat er die Besetzung der Verwaltung stark heruntergefahren, genauso verhält es sich mit den Mitarbeitern des Bauhofs und dem Kitapersonal, das in diesen Tagen ja keine Kinder betreuen darf. Diese Mitarbeiter seien aber nicht im Homeoffice, dafür gebe es zum einen nicht genügend Laptops in der Verwaltung, zum anderen sei es auch nicht immer praktikabel. „Man kann ja schlecht von zuhause aus ein Führungszeugnis erstellen“, so Martin Rother. Wichtig sei aber, dass sie im Fall einer Erkrankung in der Verwaltung einspringen könnten.

Wenn er nach Hause kommt, schaut Rother nach Möglichkeit keine Nachrichten. „Ich schlafe meistens früh ein“, so Martin Rother.

Von Marco Paetzel