Leegebruch: Mazda CX5 gestohlen

Leegebruch

In der Nacht zu Freitag (2. Oktober) machten sich bisher unbekannte Täter an einem roten Mazda CX5 zu schaffen. „Das Auto war in der Straße Fohlenweide in Leegebruch am Straßenrand abgestellt“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Besitzer des Autos meldete den Diebstahl am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr. Nach dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-S 3121 wird nun gefahndet. „Eine Strafanzeige wurde aufgenommen“, so die Pressesprecherin weiter. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 16.000 Euro beziffert.

Von MAZonline