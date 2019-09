Nach der OP: „Ich bin nun auch optisch mehr Mann“

Leegebruch

Sechs Zentimeter misst die Narbe unter Tony Birkners Bauch. Sie wird ihn ein Leben lang an den ganz großen Schritt erinnern, den der 19-Jährige im August gemacht hat. An jenem Tag legte sich der Teenager im Krankenhaus Reinbek bei Hamburg unter das Messer, zweieinhalb Stunden dauerte die sogenannte Mastektomie. „Mir wurden dabei der Busen, Gebärmutter und Eierstöcke entfernt“, sagt Tony Birkner. Der junge Mann wurde als Lisa geboren, doch er fühlte sich im weiblichen Körper nicht mehr wohl. Das wurde ihm mit jedem Lebensjahr bewusster. Der Leegebrucher ist einer von deutschlandweit bis zu 400 000 Menschen, die sich wünschen, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben.

Mit 14 Jahren vertraute sich Tony Birkner seiner Mutter Ramona an, erzählte ihr, dass er lesbisch sei. Vier Jahre später klärte er sie über seine Transsexualität auf. Die Namensänderung beim Amtsgericht, Gespräche mit Psychologen und schließlich ab Juli 2018 Testosteronspritzen folgen, damit aus Lisa auch körperlich Tony werden kann. Der vorerst letzte große Schritt war die Mastektomie – 1600 Euro muss Tony Birkner dafür selbst tragen, die anderen zwei Drittel der Kosten übernimmt die Krankenkasse.

Herzklopfen vor der OP

Bereits am 18. August, einen Tag vor der OP, war Tony Birkner im Krankenhaus Reinbek angekommen, es folgten Voruntersuchungen. Der OP-Termin war am Tag darauf um 11 Uhr angesetzt. „Es war meine erste OP. Als ich in den Raum geschoben wurde, hatte ich richtig Herzklopfen.“ Als er nach der OP aufwachte, war um die Brust ein dicker Verband gewickelt, Schauen verboten.

Nach zwei Tagen durfte Tony Birkner dann das erste Mal schauen. Ein tolles Gefühl! „Ich konnte kaum glauben, dass der Busen weg isst und ich jetzt frei bin.“ Froh war er auch, dass Gebärmutter und Eierstöcke weg waren. „Ich wollte als Mann nicht mehr zum Frauenarzt, um sie kontrollieren zu lassen.“ Mehr und mehr durfte er sich in den Tagen nach der OP bewegen, das Krankenbett für Spaziergänge verlassen. Mit der Familie hielt Tony per Handy Kontakt, es gab eine Whatsappgruppe, in der er alles rund um die Mastektomie postete. Nach fünf Tagen durfte Tony Birkner das Krankenhaus verlassen.

Der Traum von Haus, Frau und Kindern

Heute, fast einen Monat später, fühlt er sich wieder richtig gut. „Mittlerweile bin ich schmerzfrei. Ich darf aber noch nicht schwer heben und auch die Arme wegen der Narben noch nicht heben.“ Mit dem Ergebnis ist der junge Mann zufrieden. Der Teenager ist würde alles wieder genauso machen. „Ich bin nun auch optisch noch mehr Mann.“ Das Testosteron indes lässt die Stimme tiefer, die Schultern breiter, das Gesicht kantiger werden. Nur das mit dem Bart klappt noch nicht – es ist bislang nur Flaum.

Noch ist Tony Birkner krankgeschrieben, ab kommender Woche arbeitet er im Rahmen seiner Ausbildung im Finanzamt Reinickendorf. Er hat seit Anfang des Jahres eine Freundin, freut sich auf eine Zukunft mit ihr, samt Häuschen im Grünen, – adoptierten – Kindern und Familienhund. Die letzte OP, bei der aus einem Hautlappen des Unterarms ein Penis geformt wird, will er sich aber erstmal ersparen. Die Risiken seien ihm zu groß.

Von Marco Paetzel