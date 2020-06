Leegebruch: Neuer Durchlass in Eichenallee abgenommen

Leegebruch

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren wurde die Gemeinde Leegebruch Opfer einer Naturkatastrophe. In Folge Starkregens wurde ein Großteil der Gemeinde überflutet, tage- und wochenlang kämpften Einwohner und Einsatzkräfte mit großem Engagement um die Rettung der Gemeinde. „Um solche Ereignisse nicht mehr erleben zu müssen, ist die heutige Bauabnahme ein extrem wichtiger Schritt für unsere Gemeinde“, berichtet Bürgermeister Martin Rother ( CDU) am Mittwochmorgen auf den Stufen vor dem neuen Wasserdurchlass in der Eichenallee stehend. Für den Laien erscheint das Bauprojekt kaum sichtbar. Aber gerade für den Norden Leegebruchs kann der neue Durchlass bei erneutem Starkregen die Rettung von Hab und Gut bedeuten. „Vor dem Neubau war hier ein kleines Rohr als Durchlass, dass natürlich viel zu flach war und auch nicht gewartet werden konnte“, erklärt Amtsleiter Norman Kalbuß. „Der Durchlass in der Eichenallee ist das Nadelöhr für den gesamten Norden Leegebruchs. Das war auch der Ursprung 2017, weil hier das Wasser nicht mehr ablief und zurück floss“, ergänzt Martin Rother.

Neuer Wasserdurchlass kostet 810000 Euro

Beauftragt mit der Umsetzung des Bauprojektes wurde das Ingenieurbüro Pein. Im Juni 2019 begannen die Baumaßnahmen, was auch eine monatelange Sperrung der Eichenallee zur Folge hatte. Im Dezember wurde die Vollsperrung aufgehoben. „Das hat natürlich an den Nerven aller gezehrt. Sicherlich haben viele gehofft es geht ein wenig schneller, aber jedes Bauvorhaben braucht seine Zeit“, berichtet Martin Rother. Und das Endprodukt ist schon auf den ersten Blick eine kolossale Veränderung zum bisherigen Durchlass. Anstelle eines sehr schmalen Rohres ist nun eine Art Tunnel entstanden, der knapp zwei Meter hoch ist und von beiden Seiten begehbar ist. „Das erleichtert nun natürlich die Wartungsarbeiten und ist kein Vergleich mehr zu vorher“, zeigt sich auch Norman Kalbuß begeistert. 810 000 Euro hat der unscheinbare Wasserdurchlass gekostet. Wie Martin Rother berichtet wurde dieses Bauprojekt komplett aus Eigenmitteln der Gemeinde Leegebruch bezahlt. „Darauf sind wir schon Stolz und sehen es auch auf jeden Fall als eine Investition die Zukunft unserer Gemeinde, um solche Ereignisse wie 2017 nicht mehr erleben zu müssen.“

So sah der bisherige Wasserdurchlass aus. Quelle: Gemeinde Leegebruch

Allerdings bekräftigt das Leegebrucher Gemeindeoberhaupt auch, dass mit dem neuen Wasserdurchlass in der Eichenallee bei weitem noch nicht alles bereinigt ist. „Im gesamten Gebiet Leegebruch gibt es an die 20 Durchlässe“, berichtet Rother. Diese sind allerdings nicht von der Größe des Durchlasses in der Eichenallee. Dennoch müssen alle ebenfalls saniert werden. Für Martin Rother sind das allerdings Baumaßnahmen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. „Es dürfte ja jedem bewusst sein, dass wir dies nicht zeitnah machen können. Diese Sanierungen der Durchlässe werden uns noch Jahrzehnte beschäftigen, aber mit dem nun in der Eichenallee wurde ein wichtiger Startschuss gesetzt. Weitere Schritte folgen.“ Die Bewohner Leegebruchs werden es gerne hören, keiner möchte noch mal so etwas erleben wie im Jahr 2017.

