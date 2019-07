Leegebruch

Zwei Jahre sind vergangen, seit sich die Wolken auftaten und über Oberhavel ergossen. Rund 250 Liter Niederschlag pro Quadratmeter kamen am 29. Juni 2017 in der Spitze herunter. Vielerorts herrschte Ausnahmezustand. Keller liefen voll. Autos blieben im hüfthohen Wasser stecken. Besonders die Menschen aus Leegebruch hatte das Starkregenereignis hart getroffen. Das Wasser drückte aus allen Richtungen in die Gemeinde. Über Wochen konnte es nicht über das bestehende Grabensystem abfließen.

Bei einem vor Ort-Termin mit Gemeindevertretern informierte sich CDU-Landtagskandidatin Nicole Walter-Mundt über die Maßnahmen, die Leegebruch in den zurückliegenden für den Hochwasserschutz auf den Weg gebracht hat. Neben dem von Martin Rother angeschobenen Generalentwässerungsplan und einem Krisenhandbuch laufen die Planungen für eine weitere Abwasserdruckleitung nach Pinnow. Die Muhre wird jetzt mindestens zweimal im Jahr entkrautet und das Grabenprofil wurde teilweise erneuert. „Die Menschen in Leegebruch erwarten zu Recht, dass sich die zuständigen Behörden verstärkt um den Hochwasserschutz vor Ort kümmern.

Vorhalteflächen müssen her

Auf Landesebene müsste zum Beispiel das Thema Binnenhochwasser durch Starkregenereignisse noch mehr Aufmerksamkeit finden. Hier fehlen mitunter die gesetzlichen Grundlagen, um Flächen zum Beispiel vorbeugend als Überschwemmungsgebiete ausweisen zu können“, erklärt Nicole Walter-Mundt. Solche Vorhalteflächen für den Hochwasserschutz möchte die Gemeinde vom Land erwerben. „Das wäre perspektivisch wohl die beste Lösung, um das Problem eigenständig vor Ort lösen zu können. Hier erhoffen wir uns ein Entgegenkommen des Landes und ein vertraglich geregeltes Vorkaufsrecht für einige Privatflächen“, so CDU-Gemeindevertreter Frank Zachrau.

Von MAZonline