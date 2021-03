Leegebruch: Odin und Gigantos zaubern ein Lächeln ins Gesicht

Leegebruch

„Da steht ein Pferd auf’m Flur, ein echtes Pferd auf’m Flur.....Ja, Ja ein Pferd auf’m Flur.....Das ist so niedlich.“ Mit diesen Zeilen eroberte das Gesangsduo Klaus und Klaus im Jahr 1984 die deutschen Musikcharts. Diese Zeilen dürften auch Bewohner und Mitarbeiter des Oranienburger Hospizes „Lebensklänge“ auf den Lippen gehabt haben, als im Februar 2020 zwei Shetlandponys in der Einrichtung standen. Odin (4) und Gigantos (2) gehören zur Leegebrucher Ranch „Olmoland“ und mit ihren Auftritten in Pflegeheimen und Hospizen sorgen sie für Spaß und Freude.

Monique Scholz mit den Shetlandponys Odin (l.) und Gigantos. Quelle: Privat

„Ich wollte immer etwas Ehrenamtliches machen und älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärt Olmoland-Inhaberin Monique Scholz den Ursprungsgedanken. So entstand die Idee mit den beiden Ponys Pflegeheime zu besuchen, um den Bewohnern den Alltag ein wenig zu versüßen. „Im Dezember 2019 waren wir dann das erste Mal bei einer Weihnachtsfeier im Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick in Berlin-Spandau. Wir waren schon sehr aufgeregt, denn man weiß ja nie, wie alles ablaufen wird“, blickt die 32-Jährige zurück. Der Auftritt kam super an und begeisterte Mensch und Tier. „Wir waren natürlich schnell Gesprächsthema und alle wollten Odin und Gigantos sehen. Inzwischen waren wir schon öfters dort und haben alle Stationen besucht“, ergänzt Scholz, die zusammen mit ihrem Freund Patrick Orlamünder das Olmoland betreibt.

Die beiden Shetlandponys Odin und Gigantos sorgen regelmäßig für strahlende Gesichter im Spandauer Pflegeheim. Quelle: Privat

„Die Tiere haben Spaß und vertrauen mir total. Nur so funktioniert es“, berichtet Monique Scholz. Vor allem die Bewohner der Pflegeeinrichtungen sind hellauf begeistert, wenn Odin und Gigantos das Seniorenheim betreten. „Es ist einfach nur wundervoll zu sehen, wie sich die Menschen freuen und die Zeit genießen.“ Auch im Oranienburger Hospiz „Lebensklänge“ waren Odin und Gigantos zu Gast. „Wir wurden von der Pflegeleitung angesprochen, ob wir nicht Lust hätten mal vorbeizukommen. Das haben wir gerne gemacht und es war ein toller Tag“, blickt Monique Scholz zurück.

Für die Bewohner ist der Besuch der Tiere eine Willkommende Abwechslung. Quelle: Privat

Die Corona-Pandemie zwingt allerdings auch Monique Scholz und ihre Shetlandponys zu Einschränkungen. „Wir müssen uns natürlich auch an alle Abstands- und Hygieneregeln halten. Wenn ich das Haus Havelblick besuche, werde ich zudem getestet. Ansonsten können wir das Haus nicht betreten.“ Dennoch ist Monique Scholz bestrebt, auch weiterhin Pflegeheime mit den beiden Shetlandponys zu besuchen. „Das möchte ich auf jeden Fall. Allerdings werden wir das auch weiterhin nur mit Odin und Gigantos machen. Die beiden kennen das von klein auf und sind es gewohnt. Für andere Ponys wäre es schwierig, das dann zu erlenen oder neu zu erleben.“

Schließungen bedrohen Existenz von Olmoland

Im August 2019 eröffneten Monique Scholz und Patrick Orlamünder das Olmoland am Schlangenberg in Leegebruch. Insgesamt zehn Ponys sind auf dem Gelände – sieben eigene und drei Einsteller. „Des Weiteren haben wir sechs Alpakas, Hühner, zwei Gänse, vier Minischweine und zwei Hunde“, berichtet Scholz. Die Corona-Pandemie macht nun aber auch das Olmoland gehörig zu schaffen. „Die stetigen Schließungen tun uns sehr weh und wir hoffen, dass es endlich mal wieder nach vorne geht. Ansonsten wird es auch für uns schwierig.“

Von Knut Hagedorn