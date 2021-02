Leegebruch: Rettungshubschrauber bringt Säugling in Klinik

Leegebruch

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Leegebruch wurden am Sonnabend (6. Februar) gegen 17.30 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Es sollte ein Landeplatz in der Straße Am Moorgraben für einen Rettungshubschrauber eingerichtet werden. Wie die Feuerwehr mitteilte benötigte ein Säugling mit Verbrennungen medizinische Hilfe. Der Rettungsdienste brachte das Kind zum Landeplatz und übergab es dort an die Besatzung des Rettungshubschraubers. Der Säugling wurde umgehend in eine Spezialklinik gebracht. Wie es zu dem medizinischen Notfall kam konnte auch durch die Polizei noch nicht mitgeteilt werden.

Von MAZonline