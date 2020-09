Leegebruch: Schlägerei vor Rewe-Filiale

Leegebruch

Im Verkaufsraum des Rewe-Marktes in der Eichenallee in Leegebruch kam es am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen männlicher jugendlicher Personen, diese konnte jedoch durch Mitarbeiter geschlichtet werden.

Schlägerei vor der Rewe-Filiale

Auf dem Parkplatz keimte der Konflikt erneut auf, bei dem ein 20-Jähriger durch einen 24-Jährigen zu Boden gebracht und mehrfach auch am Boden liegend getreten wurde. Zuvor hatte der 20-Jährige mit einem Baseballschläger, welcher er nur in der Hand nach unten hielt und nicht drohend oder in Richtung der Gegner zeigte, diese zu einem „Boxkampf“ aufgefordert und provoziert. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war dieser Baseballschläger nicht mehr auffindbar.

Anzeige

Erst durch Zeugen und weitere Bürger konnte die Rangelei beendet werden und die Schläger verließen den Tatort fußläufig in Richtung Fohlenweide. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZonline