Leegebruch: Sechsstellige Investition in die Zukunft

Leegebruch

Zu einem Vor-Ort-Termin an der „Johann-Heinrich-Pestalozzi“-Grundschule in Leegebruch trafen sich am Freitagmorgen SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann, Bürgermeister Martin Rother und Schulleiterin Beatrice Greiner. Lüttmann verschaffte sich dabei einen Überblick über die bereits getätigten Baumaßnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Gemeinsames Lernen in der Schule“. Dahingehend förderte das Land Brandenburg die Investitionen mit 425 000 Euro.

Auch der Schulhof wurde neugestaltet an der Pestalozzi-Grundschule. Quelle: Knut Hagedorn

„ Leegebruch erhält nahezu keinerlei Fördermittel“, berichtet Björn Lüttmann zu Beginn des Gespräches. Umso glücklicher war man seitens der Leegebrucher Verwaltung, dass man durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) die Möglichkeit hatte, anvisierte Umbaumaßnahmen an der Grundschulen umzusetzen. „Wir haben uns dahingehend nach Gesprächen mit Herrn Lüttmann beworben und haben diese Gelder dann auch schlussendlich realisiert bekommen“, berichtet Bürgermeister Martin Rother.

Fahrstuhl war nicht finanzierbar

Die 390 Schüler umfassende Grundschule konnte so für insgesamt 18 der 26 vorhandenen Klassenräume höhenverstellbare Schulmöbel anschaffen, Rauchschutztüren wurden eingebaut und neue Spielgeräte auf dem neu gestalteten Schulhof angeschafft. Der zudem geplante Fahrstuhl konnte allerdings aus Kostengründen nicht realisiert werden. „Der hätte alleine fast 800 000 Euro gekostet“, berichtet Rother und verwies auch darauf, dass es bei Ausschreibungsrunden auch dahingehend keinerlei Angebote gab.

Ganztagsschule als Überlegung für die Zukunft

Die Hoffnung auf einen Fahrstuhl haben die Leegebrucher allerdings noch lange nicht begraben. Wenn es nach dem Wunsch von Martin Rother geht, soll ein Anbau entstehen, der sechs weitere Klassenräume für mindestens 100 Kinder schaffen soll - dann soll auch ein Fahrstuhl mit integriert werden. „Der Bedarf ist da, die Nachfrage groß. Wir investieren jetzt auch 25 Jahre in die Schule und wollen dann mit dieser letzten großen Investition langfristig gut aufgestellt sein.“ Dabei soll die Grundschule im Idealfall eine Ganztagsschule werden. „Davon gibt es im Landkreis Oberhavel noch viel zu wenig“, bilanziert auch Björn Lüttmann.

Hier könnte der Anbau entstehen. Quelle: Knut Hagedorn

„Eine Ganztagsschule benötigt jedoch deutlich mehr Platz und dies dann in einer vertretbaren und ansprechenden Bauweise“, bemerkt Schulleiterin Beatrice Greiner. Die Direktorin der Pestalozzi-Grundschule wünscht sich dabei in Zukunft weniger bürokratische Hürden. „Manche Dinge müssten einfach schneller und unbürokratischer vonstatten gehen, das dauert einfach in manchen Belangen viel zu lange“, so die Schulleiterin.

Von Knut Hagedorn