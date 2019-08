Leegebruch

Malte steht an einem weißen Kasten in der Turnhalle, obendrauf ist ein Touchscreen angebracht. Der Junge drückt auf „Start“. Ein paar Millisekunden später zeigt ein Pfeil auf dem Display ihm an, dass er von der rechten Seite des Kastens lossprinten soll, vorbei an ein paar Pilonen. Auf dem Rückweg geht es im Slalom. „Das macht Spaß, weil ich Sport sowieso mag“, sagt der Achtjährige. Und die Zeit? Geschenkt. „Das ist hier nicht so wichtig“, sagt der Junge.

Der Drittklässler war einer von rund 300 Grundschülern der Leegebrucher Pestalozzi-Grundschule, die am Donnerstag am Projekt „ Kindersprint“ teilnahmen. Gesponsert hatte das Projekt der Rewe-Markt von Mike Gabrich, der auch ein Ernährungsprojekt in den Kitas anbietet. Alle Kinder absolvierten – gestaffelt nach Klassen – einen Laufparcours, wobei der nach dem Zufallsprinzip gesteuerte Pfeil den Kindern die Laufrichtung vorgab.

Es kommt nicht nur auf die Sprinterqualitäten an

Danach rannten sie im Sprint eine etwa 8,50 Meter lange Strecke, zurück ging es im Slalom. „Das stärkt die Konzentration, Koordination und fördert den Spaß an der Bewegung“, erklärte Helena Busch vom „ Kindersprint“-Projekt, das vom Unternehmen Epika organisiert wird.

Rewe-Chef Mike Gabrich übergab auch noch Sportgeräte für die Hofpause. Quelle: Marco Paetzel

Gleichzeitig komme es nicht nur auf die Sprintqualitäten an, sondern auch auf Reaktion und Koordination. Ein Laser maß bis auf die Tausendstel-Sekunde, wie schnell sich die Kinder durch den Laufparcours bewegten. Nach dem Zieleinlauf wurde die Gesamtzeit aus den Einzelwerten Reaktion, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen ermittelt. Auch Kinder, die sportlich kaum aktiv sind, sammeln dabei psychologisch wertvolle Erfahrungen und Erfolgserlebnisse – so lautet das Konzept vom „ Kindersprint.“ „Wir wollen die Kinder damit natürlich zu Sport und Bewegung motivieren“, so Helena Busch. Angela Bergmann, stellvertretende Schulleiterin, schaute sich die sprintenden Schüler an und war sehr angetan. „Wir sind ja sowieso eine sportorientierte Schule, da passt das natürlich super zu uns“, erklärte sie.

Gesunde Ernährung auf dem Plan

Um die sportlichen Erfolgserlebnisse mit dem Thema gesunde Ernährung zu verknüpfen, bekamen die Kinder Laufzettel mit dem „ Kindersprint“-Maskottchen, dem Geparden „Jabari“. Die Kinder sammelten und tauschten ihre „Jabari“-Bilder und klebten sie anschließend in ein Ernährungs- und Mitmachheft. Anhand von kleinen Geschichten, Spielen und einem gesunden Rezept zum Nachkochen wurde das Thema gesunde Ernährung so auf eine spielerische Art und Weise vermittelt.

Am Ende gab es auch einen Präsentkoffer mit Spielgeräten für den Schulhof, gesponsert von Rewe, für die kleinen Läufer.

Von Marco Paetzel