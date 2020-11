Leegebruch: Trickbetrug im Friseursalon – plötzlich ist die Geldbörse weg

Leegebruch

Der Frust und die Verärgerung über das Erlebte sind Friseurmeisterin Danielle Radnick (41) aus Leegebruch noch anzumerken. Nicht unbedingt verwunderlich, ist sie doch am Montagnachmittag in ihrem Salon das Opfer eines Trickbetruges geworden. „Wir hatten im Salon gerade alle Hände voll zu tun, als eine Frau den Laden betrat“, erinnert sie sich.

Die Frau habe zielgerichtet nach einem Haarpflegeprodukt in einer Vitrine am Eingang gegriffen und habe sich damit dann zur Kasse begeben. „Sie wollte das Produkt dann mit einem 100-Euro-Schein bezahlen“, erzählt die Leegebrucherin weiter. Danielle Radnick wies die Unbekannte dann darauf hin, dass es sich um ein Produkt für blondes Haar handelte – die Dame hatte allerdings schwarzes Haar. „Daraufhin ist die Frau in den hinteren Teil des Geschäftes gegangen, wo sich auch unsere Teeküche befindet“, erläutert die 41-Jährige den Ablauf. Dort stand die Unbekannte dann vor einem Tisch, den sie zum Teil mit ihrem Körper verdeckte. „Sie hat dann ein Bein auf den Stuhl gestellt und immer auf ihre Schuhe gezeigt, dann auf den Kalender.“ Offenbar habe die Frau einen Termin gewollt.

Plötzlich fehlt die Geldbörse

Die Friseurmeisterin holte die Frau dann aus der Teeküche. „Im Laden haben sogar dann unsere Kunden versucht, auf Englisch mit ihr zu reden, aber wirklich etwas verstanden haben wir nicht.“ Dann sei die Frau wieder in den Privatbereich gelaufen, wo auch das Portmonee einer Angestellten auf dem Tisch lag. „Dieses war dann auch noch da“, berichtet Danielle Radnick weiter. Was sie nicht sieht: Die Frau hat in diesem Moment offenbar die Tasche der Friseurmeisterin geöffnet und daraus die Geldbörse entnommen. „Meine Angestellte hat dann noch einen Termin mit ihr ausgemacht.“ Dann verließ die Frau den Laden, kam nur Momente später wieder herein und nahm ihre vergessene Aldi-Tüte an sich. Danielle Radnick schaute in der Küche nach dem Rechten. „Erst dann ist mir meine geöffnete Tasche und die fehlende Geldbörse aufgefallen.“

Friseurmeisterin zieht Konsequenzen aus dem Vorfall

Die Friseurin eilte der Unbekannten hinterher, konnte sie aber auf dem Parkplatz nicht mehr ausfindig machen. „Daraufhin haben wir gleich die Polizei gerufen, die dann auch sehr schnell vor Ort war“, berichtet sie. Den Einsatz bestätigte auch die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Die eingesetzten Beamten konnten aber im Nahbereich niemanden mehr feststellen“, erklärte Pressesprecher Joachim Lemmel. Am Ende war es für Danielle Radnick noch Glück im Unglück. „Mit dem Wechselgeld hat sie offenbar auch betrogen – wie sie das genau gemacht hat, weiß ich bis heute nicht“, zeigt sich die Leegebrucherin verärgert. In ihrer Geldbörse befand sich zum Glück kein Bargeld, dafür aber EC- und Kreditkarten, die sie umgehend sperren ließ. „Alles ging so unglaublich schnell, wir haben gar nicht realisiert, was uns da gerade passiert“, blickt die Leegebrucherin auf den Montagnachmittag zurück. Nun werden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. „Niemand wird mehr allein arbeiten, und die Eingangstür werden wir ab sofort bei Einbruch der Dämmerung abschließen.“

Von Stefanie Fechner