Leegebruch

Ihre Fahrräder überstanden die Nächte in der Hauptstadt oft nicht. Gleich sechsmal hatten Langfinger Simone Quilitz in den vergangenen Jahren ihre Drahtesel geklaut, seit sie von Leegebruch nach Berlin gezogen war. Am Sonnabend war sie in die Heimat zurückgekehrt, war eine der ersten, die sich am Rande des Luchwiesenfestes die Fundräder anschaute.

Zum ersten Mal seit 2014 wurden die wieder öffentlich in Leegebruch versteigert. Und Simone Quilitz wollte ein Schnäppchen machen. „90 Euro ist meine Schmerzgrenze, es muss nichts Tolles sein“, so Quilitz. Die Versteigerung der rund 20 Räder, die der amtierende Bürgermeister Martin Rother übernahm, war quasi die Eröffnung des Luchwiesenfestes.

Und auch sonst war viel los auf der Festwiese. Vereine wie der „Carneval Club Leegebruch“ (CCL), der Schachclub, das Haus der Möglichkeiten oder der Jugendclub „T-Point“ präsentierten sich an Ständen. Die Leegebrucher Feuerwehr hatte zwei Schrottautos organisiert, an denen die Besucher Spreizschere& Co. zur Rettung verunglückter Personen ausprobieren konnten. Für die Feuerwehr eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen. 39 Aktive gibt es, etwa sieben sind tagsüber verfügbar. „Über neue würden wir uns aber natürlich freuen“, sagt Leegebruchs Feuerwehrchef Sebastian Hentschel.

Ein Schmied für die Kinder

Viele Kinder versammelten sich indes ein paar Meter weiter um das eigenartige Gefährt von Frank Odebrecht. Der Schmied aus Heiligensee hatte eine Feldschmiede der Preußischen Artillerie anno 1842 aus einem alten Ackerwagen nachgebaut und zeigte daran das uralte Handwerk. „Abseits der Kampfhandlungen wurden damals damit Fuhrwerke repariert oder Hufe beschlagen“, so der Berliner, der aber auch den Hammer auf den Amboss knallen ließ.

15 000 Euro für das Fest

„Das soll ein Fest von Leegebruchern für Leegebrucher sein“, erklärte Stefan Coccejus, der das Fest, wie im vergangenen Jahr, mit seiner Frau Saskia sowie Babette und Holger Wiechmann organisiert hatte. Die Paare hatten 2014 die Bürgerinitiative Havelhausener Straße gegründet, nach deren Fertigstelltung hatten sie dort ein Kinderstraßenfest auf die Beine gestellt. Im vergangenen Jahr, zum 90. Jubiläum Leegebruchs, gab es dann erstmals die Veranstaltung auf dem Festplatz. Ein Jahr Vorbereitung hat es gebraucht, die Gemeinde Leegebruch steuert 15000 Euro im Haushalt für das Fest bei. „Aber zu viert ist das dennoch ganz schön mühsam“, so Stefan Coccejus.

Leegebruchs amtierender Bürgermeister Martin Rother ist froh, dass die vier Bürger das Fest organisieren. „Ich muss zugeben, dass ich in der Verwaltung niemanden habe, der das könnte. Umso froher bin ich darüber“, so Rother. Er wolle alles dafür tun, dass das Fest auch in den kommenden Jahren auf der Festwiese stattfinden könne. „Dafür werden wir uns demnächst mit der Bürgerinitiative zusammensetzen.“

Von Marco Paetzel