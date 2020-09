Leegebruch

Julia ist 15 Jahre alt, kleinwüchsig und leidet an einer Muskelschwäche. Das Mädchen sitzt im Rollstuhl und ist auf einen Fahrdienst angewiesen, wenn es morgens zur Schule will. Ihre Eltern leben getrennt – Vater Jaroslaw Wojciechowski in Oranienburg, Mutter Joanna Woiciechowska in Leegebruch. Im Zwei-Wochen-Rhythmus lebt das Mädchen beim Vater und bei der Mutter.

Und da beginnt das Problem. Weil der Hauptwohnsitz offiziell beim Vater gemeldet ist, wird das Mädchen dort anstandslos vom Fahrdienst abgeholt und zur Regine-Hildebrandt-Schule in Birkenwerder gefahren. Bei der Mutter, hier ist der Nebenwohnsitz, geht das nicht – so will die Satzung zur Schülerbeförderung des Kreises. „Ich muss meine Tochter vor Schulbeginn immer zu meinem Mann nach Oranienburg fahren, damit der Bus Julia dann von dort aus mitnehmen kann“, erklärt Joanna Woiciechowska. Auf dem Rückweg ist es dasselbe.

Für die Mutter bedeutet es viel Fahrerei

Für die Frau, die als Reinigungskraft in der Klinik in Briese arbeitet, passt dies aber nicht mit ihren Arbeitszeiten zusammen, sodass sie ständig hin- und herfahren muss. Die geschiedenen Eltern hätten im Januar 2020 gemeinsam vor dem Verwaltungsgericht eine Vereinbarung mit dem Landkreis erwirkt, nach der Julia bei der Mutter abgeholt werden darf – die Kosten dafür werden der Familie in Rechnung gestellt.

Leider, so Joanna Woiciechowska, weigere sich die zuständige Mitarbeiterin in der Kreisverwaltung aber noch immer, der Schülerbeförderung dafür die Genehmigung zu erteilen. „Der Bus fährt sowieso durch Leegebruch, er müsste nur einen Umweg von 400 Metern machen, für den wir ja auch zahlen würden“, so Joanna Woiciechowska. Allein: es passiere nichts.

Die Kreisverwaltung sieht sich nicht in der Verantwortung

Von der Kreisverwaltung heißt es dazu, dass es zu dem Fall kein Urteil gebe. „Die Antragstellerin hat ihren Antrag zurückgenommen, sodass das Verfahren nach einem Erörterungstermin am 7. Januar 2020 eingestellt wurde“, erklärt Verwaltungssprecherin Ivonne Pelz. Demnach sei der Landkreis für den zusätzlichen Weg von der Haftung freigestellt worden. Die Antragsteller hätten nun die Beförderung von Leegebruch – verbunden mit einem Umweg – mit dem Fahrdienst eigenständig zu organisieren, zu beauftragen und die Beförderungskosten zu tragen. „Der Landkreis Oberhavel ist somit nicht für die zusätzliche Organisation der Beförderung aus Leegebruch zuständig. Die Beauftragung des Fahrdienstes kann direkt durch die Eltern erfolgen“, so Pelz. Die Beförderung vom Hauptwohnsitz in Oranienburg sei sichergestellt. Der Landkreis handele damit rechtskonform.

„Es ist mir klar, dass es meine Sache ist, aber der Geschäftsführer des Taxiunternehmens will es nicht machen, bis wir eine Erlaubnis vom Amt haben“, erklärt die Mutter Joanna Woiciechowska. Daran hake es nun. „Es geht um mein Kind“, sagt die Mutter, „unsere Julia muss jetzt darunter leiden.“ Die Familie würde sich zudem wünschen, dass es bei der Schülerbeförderung auf Sicht ein Wechselmodell gibt – es wäre nicht der erste Landkreis.

Von Marco Paetzel