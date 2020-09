Leegebruch

Jahrhundertsommer. Jahrhundertflut. Jahrhundertsturm. Superlative, die heute auftauchen und morgen vergessen sind. Der Jahrhundertregen in Leegebruch hingegen nicht. Den haben die meisten der knapp 7000 Einwohner auch drei Jahre danach noch vor Augen. Und vor allem in den Köpfen. Jenen 29. Juni 2017. Als Petrus den großen Hahn öffnete und Wassermassen in die Badewanne Leegebruch laufen ließ. Der Stöpsel konnte nicht gezogen werden. Es gab keinen.

Wassermassen begruben Mercedes in der Tiefgarage

Binnen Stunden wurde der Ort geflutet. „Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie das Wasser in die Tiefgarage lief“, erinnert sich Patrick Orlamünder heute noch ganz genau. Dort hatte er seinen Oldtimer zu stehen. Einen Mercedes W126, Baujahr 1982. Innerhalb von Minuten stand er unter Wasser. „Komplett.“ Das alte Auto hatte in der „Fahrstuhlgarage“ im Eichenhain unten gestanden. Er musste mit ansehen, wie der Oldtimer Zentimeter um Zentimeter in den Wassermassen verschwand. Leegebruch erlebte am 29. Juni und in den Tagen danach einen kollektiven Schock, ein Trauma.

Im Eiltempo immer neue Schlagzeilen

„ Leegebruch hat es besonders stark getroffen.“, „…die Birkenallee ist wegen Überflutung weiterhin gesperrt“, „…umliegende Straßen derzeit nicht befahrbar“, „…die Straße an der Asylbewerberunterkunft ist abgesackt“, „…die öffentlichen Verkehrsmittel fahren derzeit nicht durch Leegebruch“, „…alle Kitas und die Grundschule bleiben geschlossen“, „eine Notbetreuung wird gestellt“, „…die Ortsdurchfahrten sind weiter gesperrt“. Das waren Nachrichten aus dem MAZ-Liveticker, der damals eingerichtet worden war.

Bundesstraße wirkt wie ein Damm – Wasser kann nicht weg

Durch die besondere geologische Lage sowie die Autobahn und die Bundesstraße B 96, die wie ein Damm wirken, konnten die Wassermassen – hauptsächlich aus Oranienburg kommend – nicht in Richtung Velten abfließen. Kreisbrandmeister Steffen Malucha sagte damals: „Wir sind derzeit mit einem Fachberater vom THW vor Ort und prüfen, wie wir das Wasser aus dem Bereich in die Havel beziehungsweise ins Hafenbecken von Velten bekommen.“ Dieses Unterfangen scheiterte grandios. Die Einwohner setzten alle möglichen Mittel ein, um sich erst mal selbst zu helfen.

Aber: Das Wasser wurde vorn hinausgepumpt und lief von der hinteren Seite wieder nach. Einsatzkräfte aus dem Landkreis wurden nach Leegebruch zusammengezogen, um zu helfen. Tag und Nacht lief der Kampf, um volle Keller leer zu pumpen, um Menschen in Sicherheit zu bringen, um das Wasser aus Leegebruch zu bekommen beziehungsweise es fernzuhalten.

Überall wasserdurchtränkte Häuser

„Es war unglaublich. Wir haben Sandsäcke ohne Ende geschleppt. An einer Stelle stapelten wir welche übereinander, an anderer Stelle lief das Wasser rein“, erinnert sich Patrick Orlamünder. Einzelschicksale über Einzelschicksale. Von Schlamm überzogene Grundstücke, wasserdurchtränkte Häuser, überschwemmte Zimmer. Hunderttausende Euro Schäden an neuen und alten Häusern, an Straßen, Autos, Technik. Ärger mit Versicherungen, verzweifelte Leegebrucher. Und immer wieder die Gewissheit, dass die nicht funktionierende Entwässerung das Problem sei. 250 Liter Wasser fielen an jenem Tag innerhalb von zehn Stunden vom Himmel. Vorwürfe gab es damals gegenüber dem Landratsamt, weil die Leegebrucher Tragödie nicht als Katastrophenfall eingestuft wurde. Mit Erklärung der Katastrophe gehen die Einsatzleitung und die Kostentragungspflicht auf dessen Behörde über.

Autoreparatur teurer als ein Neukauf

Der Oldtimer von Patrick Orlamünder war nach der Flut hinüber. „Es wurde mir angeboten, dass ein neuer Motor eingebaut und die Elektrik repariert werden könnte. Aber das war ja noch teurer als das gesamte Auto. Deshalb habe ich ihn für’n Appel und nen Ei an einen Automechaniker nach Eichstädt verkauft.“ Einen neuen „Alten“ legte sich der 37-Jährige nicht mehr zu.

Die Gemeindeverwaltung von Leegebruch mit Bürgermeister Martin Rother ( CDU) an der Spitze kämpft seitdem darum, dass sich die Ereignisse des Sommers 2017 nicht wiederholen. Regenentwässerung, Grabensysteme und Abwasseranlage sind Schlagworte, die im Alltag der Leegebrucher Politik und Verwaltungsarbeit dauerpräsent sind. Vor einigen Wochen wurde der erste Durchlass seit der Katastrophe in Betrieb genommen. 810 000 Euro investierte die Gemeinde allein für den Bau in der Eichenallee.

Eins der 20 Nadelöhre ist vergrößert

Bis dahin diente an der Stelle ein kleines Rohr als Durchlass; es war zu klein und in der Höhenlage falsch eingesetzt, galt aber als das Nadelöhr für den Norden Leegebruchs. Jetzt ist ein Tunnel angelegt. Zirka 20 weitere Durchlässe gibt es in Leegebruch, die saniert und optimiert werden müssen. „Das wird Jahre dauern“, sagt Martin Rother unmissverständlich, auch wenn er dort gern ein höheres Tempo sehen würde. Es bestehe ein immenser Rechercheaufwand, die Mithilfe von benachbarten Kommunen werde benötigt. Nicht anders sieht das bei Informationen von Behörden aus. Geld sei ein Problem; abzüglich der Personalkosten stünden sechs Millionen Euro zur Verfügung. Es wurde ein Bauingenieur eingestellt, damit die Gemeinde an den Stellen, wo es möglich ist, allein tätig werden könne. „Wir wissen, wie wir die Entwässerungsprobleme in Leegebruch beseitigen können. Aber es sind uns oft die Hände gebunden. Das ist ernüchternd“, sagt der Verwaltungschef.

Alpakas statt Auto

Patrick Orlamünder, als Pädagoge in der Caritas in Oranienburg beschäftigt, hat sich keinen neuen Oldtimer mehr zugelegt. Er konzentriert sich mit seiner Freundin mittlerweile auf die Ausbildung von Alpakas zu Therapietieren. Wenn er etwas Gutes aus der Hochwasserzeit zieht, „dann ist es der Zusammenhalt unter den Einwohnern.“ Aber klar sei auch: „So was brauchst du nicht noch einmal.“

Von Stefan Blumberg