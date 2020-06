Leegebrucher Friseursalon feiert zehnjähriges Bestehen

Leegebruch

Mit Schere, Kamm und Föhn sorgen Danielle Radnick (41) und ihr Team von „ Danielles Harrzauber“ im Leegebrucher Eichenhof seit nunmehr zehn Jahren für strahlende Kunden und zufriedene Gesichter. „Seit zehn Jahren selbstständig, ich kann es noch gar nicht wirklich fassen“, erzählt die Friseurmeisterin.

So richtig realisiert habe sie es noch nicht, sagt sie. „Die Zeit ist so schnell vergangen, das muss man erst mal verarbeiten.“ Bereut hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit nie. Gleich nach der Meisterschule hat sie den Laden im Eichenhof übernommen. „Ich habe ja vorher schon zwei Jahre lang bei der Vorbesitzerin Frau Münzberg gearbeitet“, blickt die Mutter zweier Kinder zurück.

Der Salon war schon in den 1990er-Jahren eine gute Adresse

Als sich die Chance bot, selbst Inhaberin zu werden, griff sie zu. „Der Salon existierte ja schon seit 1994 und war immer eine gute Adresse. Frau Münzberg hat ja auch nur aus Altersgründen aufgehört.“ Das ist er offenbar auch heute noch, denn die Kunden standen nach der Corona-bedingten Schließzeit vor dem Geschäft Schlange, um einen Termin zu ergattern. “Wir mussten ja, wie alle anderen auch, schließen“, blickt sie auf die schwierige Zeit zurück.

Natürlich sei sie anfangs geschockt gewesen. „Aber es ging mir ja nicht alleine so, also habe ich mir gedacht, dass wir das schon irgendwie hinbekommen werden.“ Mit den angesparten Reserven und der beantragten Soforthilfe hat Danielle Radnick auch diese Phase gemeistert. Aber sie stellt auch klar: „Hätten wir noch länger schließen müssen, dann hätte ich den Salon aufgeben müssen.“ Eine Wiedereröffnung im allerletzten Moment.

Die Chefin bei der Arbeit. Quelle: ENRICO KUGLER

Im Laden selbst mussten keine Veränderungen vorgenommen werden, um wieder arbeiten zu dürfen. „Wir haben viel Platz im Geschäft und können uns dort gut bewegen“, erklärt die 41-Jährige. Von den drei Angestellten, die gemeinsam mit ihrer Chefin die Leegebrucher glücklich machen, befinde sich aktuell eine Kollegin im Babyjahr. „Wären wir vollzählig, wäre es etwas schwieriger, aber so können wir uns gut im Salon verteilen.“ Die neuen Bedingungen sorgen auch für einen großen Mehraufwand. „Wir desinfizieren nun noch mehr als vorher schon, und das Arbeiten mit Mundschutz ist sehr ungewohnt. Wenn es richtig heiß wird, das wird der Horror“, meint die Inhaberin.

Die Kunden wollen den Salon unterstützen

Die Kunden seien trotz allem äußerst entspannt. „Sie wollen uns unterstützen und machen alles mit, von Kontaktdaten hinterlassen bis Mundschutz tragen“, freut sich Danielle Radnick. Dafür bedankt sie sich ausdrücklich bei ihren Kunden. „Es war toll zu sehen, wie sehr sich alle gefreut haben, als wir wieder öffnen durften“, blickt sie zurück. „Die Kunden haben uns wieder aufgepäppelt. Wir haben einfach die tollsten Kunden, sie haben uns nicht hängenlassen“ Auch jetzt noch gibt es keine freien Zeilen im Terminbuch. „Kurzfristige Termine sind derzeit fast gar nicht möglich“, erklärt die Chefin. Und die Leegebrucherin kann der Pandemie noch einen weiteren, positiven Effekt abgewinnen: „Die Menschen lernen wieder, Selbstverständliches zu schätzen – eben auch einen Besuch beim Friseur.“

Nach zehn erfolgreichen Geschäftsjahren muss die große Jubiläumsfeier allerdings auf Grund der aktuellen Umstände ausfallen. „Damit wir aber trotzdem mit möglichst vielen Kunden feiern können, haben wir die Feierlichkeiten einfach in eine Jubiläumswoche gepackt“, erzählt Danielle Radnick. „Bis zum 4. Juli können die Kunden einfach ohne Termin bei uns im Salon vorbeischauen und ein Überraschungslos ziehen. Es gibt viele kleine und große Überraschungen, aber keine Nieten“, verrät die Inhaberin, die bei der Ausgabe der Lose von ihrer Tochter unterstützt wird.

Von Stefanie Fechner