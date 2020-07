Leegebrucher Gartensiedlung abgehängt: Kein Bus in Sicht

Leegebruch

Bernd Joneleit ist sauer. Richtig sauer. „Seit Jahren schon kämpfen wir für eine Anbindung der Gartensiedlung an die öffentlichen Busverbindungen. Immer wieder wurden uns im Wahlkampf Versprechungen gemacht, dass man sich darum kümmern wolle. Und was ist bis heute passiert? Nichts!“ Der 71-Jährige wohnt in besagter Siedlung in Leegebruch. Und er wohnt gern dort. Was ihn jedoch umtreibt ist eine fehlende Buslinie. Rund zwei Kilometer müssen die Bewohner der Siedlung („Und das sind immerhin rund ein Drittel der steuerzahlenden Einwohner Leegebruchs“, so Joneleit), zur nächsten öffentlichen Bus-Haltestelle laufen. Nur etwa ein Viertel der Gemeinde sei überhaupt an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden, schätzt der 71-Jährige. „Ein Unding“, findet er. „Nicht jeder, der in Leegebruch wohnt, hat ein Auto zur Verfügung und ist motorisiert. Was ist mit den älteren Mitbürgern, wenn sie mal zur Apotheke oder einkaufen fahren müssen?“, sagt er und findet: „Jeder hat ein Recht auf eine zumutbare, sichere Anbindung, um soziale und lebensnotwendige Einrichtungen wie Ärzte, Einkaufsmärkte oder Schulen aufsuchen zu können, und das auf dem kürzesten Weg.“

641 Leegebrucher unterzeichnen Petition für das Anliegen

Gemeinsam mit Manfred Gürnt, der nur wenige Häuser entfernt wohnt, hat der Leegebrucher im vergangenen Jahr eine Petition gestartet, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. „Insgesamt haben 641 Einwohner unser Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt“, berichtet er stolz. Rund 7000 Einwohner leben in der Gemeinde, fast ein Zehntel von ihnen unterstützt damit die Forderung nach einer besseren Busanbindung. Die Petition samt Unterschriften wurde im November vergangenen Jahres auf der Gemeinderatssitzung öffentlich an Bürgermeister Martin Rother übergeben. Das Thema sei von den Gemeindevertretern auch beraten und zur Aufnahme in den Haushalt aufgestellt worden. Bei der darauffolgenden Abstimmung hätte sich die Mehrheit der Gemeindevertreter jedoch gegen die Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt entschieden, erinnert sich Joneleit. „Die Kosten von insgesamt 1,1 Millionen Euro seien zu hoch, hieß es am Ende.“ Eine offizielle Buslinie sei mit Baumaßnahmen verbunden, die kosten Geld. „Diese Argumente kann ich nicht nachvollziehen. Bei der Umleitung der regulären Busse aufgrund von Bauarbeiten vor geraumer Zeit oder damals beim Jahrhundertregen 2017, da konnten die Busse doch auch bei uns entlangfahren.“ Diese seien damals „sehr gut angenommen worden“, wie Joneleit berichtet. Vom fehlenden Einsatz für eine bessere Busanbindung für die Bewohner seitens der Gemeinde ist der 71-Jährige daher maßlos enttäuscht. „Wir hören immer, Leegebruch sei die Perle Oberhavels. Für den Zuzug wird geworben. Aber für eine Verbesserung der Verkehrssituation wird nichts getan“, sagt er und schimpft: „ Leegebruch kann nicht nur im Zentrum Geld kosten, auch die Gartensiedlung hat ein Recht auf Investitionen“. Schließlich hätten auch die Steuerzahler der Gartensiedlung ihren Anteil an den Rücklagen der Gemeinde.

Bürgermeister Martin Rother weiß um das Problem

„Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass die Gartensiedlung nicht angeschlossen ist“, weiß Leegebruchs Bürgermeister Martin Rother um das Problem und äußerte sich dazu auch am Dienstag in der Gemeindevertreterversammlung. Das Thema sei Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes für die kommenden Jahre. Verschiedene Vorarbeiten wie Durchlässe oder die Möglichkeit einer Querung der L172 seien auch bereits geleistet worden, sagte Rother. Auch die Verbindung über das benachbarte Wohngebiet „Fritzens Hut“ sei so gebaut worden, dass ein Begegnungsverkehr mit Bussen möglich sei. Damit dies jedoch tatsächlich geschehe, seien weitere Maßnahmen möglich. So an der Veltener Straße, die für einen dauerhaften Busverkehr ausgebaut werden müsste. Dort gebe es unter großen Teilen der Straße „eine sechs Meter tiefe Torflinse“, erklärte Rother. Bevor dort dauerhaft 110 Busse am Tag fahren können, sei eine grundhafte Sanierung notwendig. Die aktuell durch Leegebruch fahrende 824er-Buslinie sei zudem „entscheidend für die Einnahmen der OVG“, meint Rother. „Jegliche Verlängerung der Linie führt zum Einsatz eines vierten Busses in jede Richtung, die man uns sicherlich kostenpflichtig in Rechnung stellen wird.“ Der 824er fahre zudem nicht nur Leegebruch an, sondern verbinde die Zentren Hennigsdorf-Velten und Oranienburg miteinander. Änderungen der Fahrtroute hätten entsprechende Auswirkungen.

Kosten für Anbindung der Gartensiedlung laut Oberhavel Holding nur mit zusätzlichem Personal und Fahrzeug stemmbar

Das bestätigt auch Andreas Ernst, Geschäftsführer der Oberhavel Holding, die für die Koordination des ÖPNV im Kreis zuständig ist: „Eine Anbindung der Gartensiedlung in das bestehende Busliniennetz würde eine deutliche Verlängerung der Gesamtfahrzeit bedeuten. Damit wären die Anschlusszeiten an den Verknüpfungspunkten zu anderen Linien nicht mehr gesichert.“ Leegebruch sei mit den Buslinien 800 und 824, die sieben Tage in der Woche, überwiegend im 20-Minuten-Takt, verkehren, so schlecht nicht angebunden, so Ernst. Eine Anbindung der Siedlung wäre nur mit zusätzlichen Fahrzeugen und zusätzlichem Personal umsetzbar. Dies verursache Kosten, die durch die Gemeinde zu tragen wären, da die Gartensiedlung aktuell kein Bestandteil des offiziellen Nahverkehrsplans sei. Die darin festgelegten Strecken werden durch die OVG regulär abgedeckt. Winter bestätigt zudem die Aussagen von Rother, dass für einen dauerhaften Busverkehr von und zur Gartensiedlung im Vorfeld teils umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen nötig wären.

