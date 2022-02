Leegebrucher hat Tausende Comics: Das erste Mosaik-Heft bekam Jörg Engmann anno 1966

Leegebruch

Wenn die Oma zu Besuch kam, konnte Jörg Engmann es immer kaum abwarten. Sie brachte dem Jungen, wie auch seine Mutter, regelmäßig die kultigen Mosaikhefte mit. Die Erzählungen um die drei Kobolde Dig, Dag und Digedag zogen den Jungen in den Bann. Und so schmökerte Engmann bereits als Fünfjähriger in den angesagten Comics aus Ostberlin. „Mein erstes gesammeltes Objekt war der Mosaik-Sammelband ,Abenteuer am Bosporus’, den ich Weihnachten 1966 geschenkt bekam“, erklärt der Leegebrucher. Schnell wollte er mehr davon, Comics wie „Frösi“, „Atze“ oder auch schon „Donald Duck“ kamen auf seinem Stapel dazu. Engmann tauschte, wo er konnte, und gab sein Taschengeld für immer neue Comics aus.

Heute, mehr als ein halbes Menschenleben später, bringt es Jörg Engmann auf eine beeindruckende Sammlung. Tausende Publikationen bewahrt er in Schränken und Kisten auf. Allein 229 Digedags- und 554 Abrafaxe-Mosaiks nennt er sein Eigen, dazu 51 „Mädchenmosaiks“ und 119 Sammelbände, diverse Alben, und mehrere hundert Ausgaben der Serie „Lustige Taschenbücher“ von Walt Disney. Dazu kommen Marvel- und DC-Reihen.

Engmann sieht Comics als ernstzunehmende Kunst

Dass Jörg Engmann, gestandene 61 Jahre alt, sich mit Comics befasst, ist für ihn kein Widerspruch. Schließlich seien sie längst ernstzunehmende Kunst, bei der Erwachsene auch Zielgruppe seien. Eine Ausnahme seien da die Mosaikhefte, die sich an Kinder richten. „Da liegt es an der alten Verbundenheit und dem etwas spezielleren Betrachten einer nahezu 70-jährigen Geschichte und eben der Alleinstellung in den frühen Jahren in der DDR, wo selbst dieses Produkt in der ideologischen Spitze des Staates viele Gegner hatte“, erklärt Jörg Engmann, der die (N)ostalgie der Serie zu schätzen weiß.

Auch Figuren sammelt Engmann. Quelle: Enrico Kugler

Einen Teil seiner Sammlung hatte Jörg Engmann allerdings beim Leegebrucher Hochwasser verloren. Er war gerade an der Ostsee, als der Regen am 29. Juni 2017 einsetzte. Etwa 50 Zentimeter hoch stand es in seinem Fitnessraum. Laufband, Ergometer, Couch – das alles habe unter Wasser gestanden. Genau hunderte Einzelstücke in drei großen Kisten – Ausgaben und Sammelbände der Digedags, Grafiken oder Briefmarken mit Mosaikbezug. „Es war ein riesiger Schock für mich“, erinnert sich der Sammler. Doch Engmann erlebte eine Welle der Solidarität. „Vom Abrafaxeverlag in Westend kamen etwa 30 Hefte, Grafiken, Sammelbände von den Abrafaxen“, so Engmann. Sammler unterstützten ihn mit Heften, die er im Hochwasser verloren hatte.

Der Sammler will seine Raritäten nicht verkaufen

Die befreundeten Sammler kommen nicht einmal aus der Nähe, weil es in Oberhavel keine organisierte Szene gibt. „Es läuft deutschlandweit und je nach Thema auch weltweit. Ungarn hat eine bedeutende Mosaikszene“, so Jörg Engmann. Und Vitamin B ist auch hier natürlich alles. Ab und an ist Engmann als Sammler auf Ausstellungen oder Veranstaltungen unterwegs – etwa dem „Tag der offenen Tür“ beim Steinchenverlag in Berlin-Westend, der das Mosaikheft gestaltet. „Ansonsten halte ich die Kontakte über Facebook, Sammlerforen im Internet und die ,MosaPedia’, eine Untereinheit der Wikipedia, die sehr umfangreich das Sammelgebiet Mosaik abdeckt“, erklärt der 61-Jährige.

Beim Sammeln kommt es Jörg Engmann nicht darauf an, besonders seltene Exemplare zu Höchstpreisen zu verkaufen. Er will die Dinge behalten, seine Sammlung ausbauen. Doch von größerem Wert sind einige Hefte schon. Dabei sei aber nicht das Alter das wichtigste Kriterium. „Auch neuere Sachen können selten sein und werden hoch gehandelt. Die Abrafaxehefte ab 1976 dagegen sind original, aber nicht von hohem Wert, da in der DDR die Auflage hoch war“, erklärt Jörg Engmann. Seine Sammlung wächst vor allem weiter, weil das Mosaik-Heft monatlich und das Mädchenmosaik quartalsweise erscheint. „Da ich auch immer einen Blick auf andere Produkte in dem Bereich habe, wächst die Sammlung auch in der Breite, so wie man ja auch gelegentlich Bücher kauft, die neu erscheinen“.

Jörg Engmann sammelt seit Mitte der 1960er-Jahre. Quelle: Enrico Kugler

Jörg Engmann ist auch bereit, Dachbodenfunde zu DDR-Comics zu sichten und weiterzugeben. „Es ist ja schade, wenn es irgendwo nur vergammelt. Reich wird man damit aber wohl nicht. „Echte Sammler“, sagt der Leegebrucher, „tun es auch nicht wegen des materiellen Wertes.“ Jörg Engmann ist unter der Email-Adresse mosaiksammler@quantentunnel.de zu erreichen.

Von Marco Paetzel