Leegebruch

Am 1. Juni wird ab 13 Uhr die Festwiese in Leegebruch für alle die gern feiern, Spaß an der Gemeinschaft haben oder sich einfach gut unterhalten lassen wollen, zum großen Tummelplatz. Bevor das bunte Treiben beginnt wird die Gemeindeverwaltung vor der großen Bühne Fund-Fahrräder versteigern. Etwa eine halbe Stunde vorher werden die Fahrräder zur Besichtigung ausgestellt.

Tanzschule, Bauchredner und Hula-Hoop-Show

Das sich um 14 Uhr anschließende Bühnenprogramm wird in diesem Jahr von Leegebrucher Vereinen und der Tanzschule bereichert und mit Highlights wie dem Bauchredner Mike Maverick, einer Hunde-Comedy-Show und einer beeindruckenden LED-Hula-Hoop-Show ergänzt. Zudem wird es zahlreiche Angebote zum Ausprobieren, Verweilen und Mitmachen geben.

Bungee-Trampolin, Schmiede und Rettungsübung

Professionelle Maskenbildner laden zum Kinderschminken. Karussell, Riesenrutsche und ein Bungee-Trampolin dürfen auf einem solchen Fest natürlich auch nicht fehlen. Die „Großen“ können sich an der Schmiede versuchen und in den Wasserbällen austoben. Spannende Technik steht für die Erwachsenen zum Ausprobieren zur Verfügung. Im Radlader-Parcours ist eine Menge Fingerspitzengefühl und Geschick gefordert. Nicht weniger aufregend wird es auf der Aktionsfläche der Feuerwehr zugehen. Tagsüber kann jeder die Rettungstechnik ausprobieren und gegen 18.15 Uhr werden erwachsene Besucher die Gelegenheit haben an einer Löschübung teilzunehmen.

Kaffee, Kuchen und Coverband

Auch für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt. Kaffee und Kuchen, Leckereien aus anderen Ländern und Deftiges vom Grill werden für zufriedene Bäuche sorgen. Das wird vor allem zum Abend hin wichtig werden, wenn die Band „Unerhört“ aus Neuruppin wieder die Bühne betritt und die Festwiese rockt. Bis 23 Uhr werden die Gitarrensaiten und die Drumsticks glühen. Veranstaltet und finanziert wird das Fest wie schon im letzten Jahr von der Gemeinde Leegebruch.

