Die Birkenquelle ist auch während der Corona-Krise für die Leegebrucher da

Vielen Oberhavelern sind die Bilder vom Hochwasser im Juni 2017 noch im Gedächtnis. Der Starkregen hatte für nasse Wohnungen, vollgelaufene Keller und zahlreiche gesperrte Straßen gesorgt – eine Katastrophe für die Betroffenen. Auch Silke Schiemann (52), Inhaberin der Leegebrucher Birkenquelle, wurde davon hart getroffen. „Ein dreiviertel Jahr lang war die Birkenallee für den Verkehr gesperrt“, erinnert sich die Leegebrucherin. Es sei eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit gewesen, sagt die Inhaberin rückblickend.

Umsatzeinbruch bis 80 Prozent

Doch die Leegebrucher hielten ihrer Birkenquelle die Treue, Silke Schiemann rappelte sich langsam wieder auf. „Danach haben wir den Laden umgebaut“, erzählt sie. Der Gastraum wurde zu einer modernen Küche umgebaut, dort sollten vor allem die immer stärker nachgefragten Buffets vorbereitet werden. „Wir haben mit dem Umbau Ende 2019 begonnen, Anfang 2020 waren wir dann fertig. Wir haben dafür viel Geld in die Hand genommen“, berichtet die 52-Jährige. Dann folgte mit Ausbruch der Corona-Pandemie der nächste Tiefschlag. Der Betrieb ist seitdem nur eingeschränkt mit einem Außer-Haus-Verkauf möglich. „Die Buffets, welche den Hauptteil unserer Einnahmen ausmachen, brachen alle weg“, erläutert Silke Schiemann die schwierige finanzielle Situation. „Zu Beginn der Einschränkungen hatten wir nur noch etwa 20 Prozent unseres regulären Umsatzes.“

Stammgäste halten der Birkenquelle die Treue

Die rettende Idee war ein Mittagstisch. „Den haben wir aus der Not heraus ins Leben gerufen, und er wird von den Leegebruchern sehr gut angenommen“, freut sich Schiemann. Ansässige Firmen, Nachbarn, Freunde – „hier zeigt sich, dass Leegebruch auch in schwierigen Zeiten zusammenhält.“ Natürlich wünscht sie sich, dass der Betrieb wieder regulär aufgenommen werden kann, wenn auch mit Einschränkungen. „Vor allem der Bereich des Caterings, unserer Haupteinnahmequelle, wäre wichtig“, so Silke Schiemann. Im Geschäft selbst werden die Kunden derzeit einzeln bedient. „Vielleicht können wir ja bald wieder Sitzplätze draußen anbieten“, hofft sie.

2017 war die Birkenallee nach dem Hochwasser für ein dreiviertel Jahr gesperrt – eine schwierige Zeit für Inhaberin Silke Schiemann. Quelle: Enrico Kugler

Die Stammkunden kommen auch weiter regelmäßig in der Birkenallee vorbei. „Es ist schön, dass an einen gedacht wird“, findet sie. Gemeinsam mit Doreen Schmidt, die seit vier Jahren stundenweise bei Silke Schiemann angestellt und ihrer Chefin eine große Hilfe ist, richtet die Birkenquelle Buffets in kleinem und großem Rahmen aus. „Wir haben auch schon eine Betriebsfeier für 80 Personen ausgerichtet“, erzählt die Inhaberin. Dabei wird auch so gut wie möglich auf jeden Wunsch der Kunden eingegangen. Eine Sache möchte Silke Schiemann ihren Kunden noch mit auf den Weg geben: „Wir sind dankbar über jeden, der uns in dieser schweren Zeit die Treue hält.“ Und auch für ihre Berufskollegen hat die 52-Jährige einen Wunsch: „Wer kann, soll irgendwie durchhalten.“

Von Stefanie Fechner